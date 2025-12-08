La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

2026, año Jerónimo de Ayanz y Beaumont

Con la solemne declaración de 2026, año Ayanz, la Academia de Ciencias pretende alumbrar y explicar la obra de un genial inventor patrio

Ángel Ferrández Izquierdo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:44

La Academia de Ciencias de la Región de Murcia celebrará en 2026 su XXV aniversario. Con tal motivo, y a lo largo del año, todas ... sus actividades girarán en torno a la figura de Jerónimo de Ayanz y Beaumont, un genial inventor del Siglo de Oro español estrechamente ligado a la Región de Murcia. Con tal efeméride pretendemos que este ilustre personaje forme parte del bagaje cultural murciano.

