La educación, herramienta frente a los discursos de odio

Andrés Escarbajal Frutos
Juan Antonio Segura Lucas

Andrés Escarbajal Frutos y Juan Antonio Segura Lucas

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:23

Cada persona observa la realidad desde un prisma particular, un punto de vista individual que en muchas ocasiones se encuentra influenciado, no por sus propias ... experiencias y vivencias, sino por un relato imperante que ha podido ser construido de forma intencionada. En demasiadas ocasiones nos encontramos con personas atrapadas en el relato, hasta el punto de negar verdades objetivas, demostradas mediante evidencias científicas e investigaciones; construyendo una visión interesada y partidista de los hechos. Resulta llamativo comprobar cómo determinados grupos sociales, entre ellos jóvenes alineados con posiciones de extrema derecha, celebran en redes sociales mensajes vacíos de lógica, lanzados por pseudomedios de comunicación, y terminan aceptando como verdades absolutas bulos y comentarios de 'youtubers' sin formación, o de 'influencers' misóginos y xenófobos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

