La educación, herramienta frente a los discursos de odio

Cada persona observa la realidad desde un prisma particular, un punto de vista individual que en muchas ocasiones se encuentra influenciado, no por sus propias ... experiencias y vivencias, sino por un relato imperante que ha podido ser construido de forma intencionada. En demasiadas ocasiones nos encontramos con personas atrapadas en el relato, hasta el punto de negar verdades objetivas, demostradas mediante evidencias científicas e investigaciones; construyendo una visión interesada y partidista de los hechos. Resulta llamativo comprobar cómo determinados grupos sociales, entre ellos jóvenes alineados con posiciones de extrema derecha, celebran en redes sociales mensajes vacíos de lógica, lanzados por pseudomedios de comunicación, y terminan aceptando como verdades absolutas bulos y comentarios de 'youtubers' sin formación, o de 'influencers' misóginos y xenófobos.

Aunque las instituciones públicas, las ONG o los medios de comunicación serios presenten datos verificables a partir de registros oficiales, la evidencia y los datos objetivos parecen pesar menos que un vídeo viral de origen desconocido y a veces falso. Vivimos tiempos en los que se otorga más poder a espacios como la llamada manosfera virtual, donde se refuerzan discursos de masculinidad agresiva y hostilidad hacia las mujeres, que llevan a comportamientos más que indeseables, pero que son aplaudidos por formaciones políticas que ven en esas actitudes un buen caudal de recolección de votos basados en la desinformación.

Y lo mismo sucede con los discursos de odio hacia otros colectivos, como el de las personas inmigrantes o con el más reciente entre grupos de jóvenes bien identificados, con la aporofobia, ese rechazo y hostilidad hacia los pobres, una realidad a la que de manera necesaria y acertada ha puesto nombre Adela Cortina. Ante la proliferación de esos discursos no cabe otra opción que seguir apelando al poder de la educación, una educación que debe ir mucho más allá de la enseñanza de contenidos o competencias para plantearse como una verdadera herramienta de formación cívica, humanista y ética. Se trata de enseñar, pero también de enseñar a ser y a estar.

Hace unos años, en el marco de un proyecto sobre políticas de inclusión, escuché a colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona relatar la sorpresa que les causaba el discurso de algunos profesores de instituto. Muchos de ellos, procedentes de barrios de clase media, aseguraban que su función se limitaba a impartir su asignatura y cumplir el currículo oficial: «No me pagan para educar, sino para enseñar mi materia. Que los eduquen en casa», decían. Es una actitud más extendida de lo deseable. Se repite el tópico: la familia educa, la escuela enseña. Pero ¿qué sucede cuando en la familia no se educa? ¿Queda ese joven condenado a no recibir orientación alguna? No es aceptable. Educación y enseñanza deben caminar de la mano: la familia y el centro educativo educan, y el centro educativo, además, enseña. Nadie dijo nunca que enseñar fuera fácil; quien lo creyera, se equivocaba.

Nuestra Constitución y los derechos humanos son claros: la educación ha de formar ciudadanos libres, críticos y solidarios. Las escuelas e institutos son el espacio idóneo para trabajar valores como la igualdad, la solidaridad, la libertad, la convivencia o la protección del medio ambiente. ¿Por qué entonces tantos docentes aseguran que apenas hay margen para ello? La respuesta más escuchada es que las cargas burocráticas en los centros educativos no dejan tiempo para reflexionar, y que incluso existe miedo a expresar abiertamente opiniones delante del alumnado. Pese a ello, la función del profesorado debe seguir siendo la de modelo y guía; alguien capaz de orientar cuando aparecen las turbulencias de la adolescencia, cuando la tormenta cerebral en la adolescencia surja, cuando la 'poda neuronal' empiece a actuar o cuando en casa no se encuentran respuestas. Porque lo que ni la familia ni la escuela transmitan, lo explicará TikTok u otra red social o lo filtrará un algoritmo, diseñado casi siempre con intereses comerciales o ideológicos. Y ahí, lo sabemos, abundan los mensajes racistas, misóginos o xenófobos.

Por eso, no nos sorprendió lo sucedido en Torre Pacheco, ni la anomalía política de un concejal de Jumilla, porque la ausencia de políticas inclusivas eficaces (confundidas con políticas de integración, entendida como asimilación) puede generar casos como esos. Han fracasado las políticas asimilacioncitas de Francia, como el multiculturalismo anglosajón, porque unos negaban las diferencias y otros las acentuaban estableciendo al mismo tiempo escalones sociales. ¿Vamos a utilizar los datos de la Historia para no repetir sus errores?

En 2023, Geoff Petty publicó 'Educación basada en evidencias', proponiendo metodologías y estrategias surgidas de investigaciones. Defendía que la mejora educativa no se apoye en opiniones subjetivas, sino en pruebas. Igual que un médico no puede dar la espalda a los tratamientos avalados por la OMS o un meteorólogo a los datos de un satélite, un profesor no debería ignorar la evidencia pedagógica o los hechos históricos. ¿Se imaginan a un docente negando el Holocausto? Sin embargo, cada vez más ciudadanos activos en redes sociales cuestionan hechos indiscutibles y contaminan el pensamiento de adolescentes que aún están formándose.

Frente a ello, hay que reforzar el compromiso de la educación y sus profesionales con las causas justas, con la democracia y los derechos humanos, contra los discursos de odio que se entienden como una gran ola que puede arrasar la necesaria convivencia. En ello nos va el futuro y, desde luego, el presente. Y si alguien piensa que esa labor del docente significa algún tipo de adoctrinamiento, que es el argumento contra los docentes implicados con las causas nobles, hay que recordarle los valores universales de la humanidad.

La educación, en definitiva, es la primera y más sólida defensa frente a los discursos de odio. No podemos renunciar a ella. Nos jugamos no solo el futuro de nuestra convivencia, sino su presente.