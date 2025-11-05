La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Saber irse

En Génova pensaron que el tiempo haría olvidar la herida valenciana, pero el tiempo no cura lo que se tapa con mentiras

Ana Rodríguez de Viguri

Ana Rodríguez de Viguri

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:48

Hay momentos en la vida en los que lo más valiente no es resistir, sino marcharse. Saber irse a tiempo no da votos, pero evita ... el ridículo. No se aprende en los partidos ni en los gabinetes de crisis: se aprende mirando de frente el daño que uno ha causado y entendiendo que ya no se puede reparar desde dentro. Y cuando eso se olvida, lo que se pierde no es el puesto, sino la decencia. Irse no es huir, es asumir que el poder no se puede sostener desde el descrédito.

laverdad Saber irse