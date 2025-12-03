Heteropesimismo y otras claridades

El heteropesimismo —esa palabra que suena a diagnóstico suave— es más un paisaje que una queja. No duele: orienta. Es un concepto que describe a ... una generación de mujeres que, aun sin renunciar del todo a los hombres, ha perdido la fe en las promesas tradicionales del amor heterosexual. Te enseña que el problema no es la ausencia de hombres, sino la falta de sincronía. Sin reproches, sin dramatismo: solo constatación.

Hay un momento en la vida en el que una mujer comprende que el amor ya no es ese incendio juvenil al que se lanzaba con las manos desnudas, sino un mar lento donde solo entras si la marea está a tu favor. No es miedo: es sabiduría. Esa claridad que llega tarde, como casi todo lo importante, y que te permite contemplar el horizonte sin prisas heredadas.

Ser soltera y profesionalmente realizada es descubrir que la vida puede ser un lugar generoso incluso sin espectadores. Que hay una belleza nueva en volver a casa sola, encender la luz y saber que todo está en su sitio. Que cada decisión, cada logro, cada instante de calma es un triunfo discreto. Y, aun así, hay tardes en que el corazón se ablanda y piensas que no estaría mal que alguien tocara la puerta. Solo tocarla. Sin derribarla.

A veces me pregunto si no echo de menos una relación. Claro que sí, igual que echo de menos mis veinte años, una piel tersa y dormir ocho horas seguidas: cosas que estaban muy bien, pero tampoco para mendigarlas. El amor, si viene, que venga sin artificios ni dramatismos. Que venga sabiendo que ya no necesito un salvavidas porque aprendí a nadar a contracorriente.

Y nadar a contracorriente es contradecir expectativas, ignorar consejos bienintencionados y avanzar a tu ritmo, aunque la costumbre intente llevarte hacia historias ajenas. Es preferir claridad a un romance que llega cansado de sí mismo, elegir ventanas abiertas en lugar de grietas, y entender que estar sola no es un vacío: es un territorio propio desde el que mirar el mundo, donde la compañía es bienvenida pero no urgente.

Quizá algún día aparezca alguien distinto, alguien que no confunda la calma con frialdad ni independencia con amenaza. Y ojalá llegue como llegan las lluvias buenas: sin ruido, sin inundar, y sin explicaciones. Y si no llega, también está bien. Porque hay vidas más solas que la mía y mucho menos llenas.