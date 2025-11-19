Diario de una gallina confinada

Hay un momento, frente a la estantería del supermercado, en que una se siente como en una película de miedo: ese segundo de silencio en ... el que miras el precio de los huevos y esperas que sea un error o una broma del sistema. Pero no. Es así. Han subido. Otra vez. Y lo peor es que ya ni sorprende: hemos asumido que la vida es un ascensor donde todos los botones suben y ninguno baja.

El día que me topé con el precio de los huevos no supe si reír o llorar; suben tan sutilmente que una apenas se da cuenta. La mañana estaba gris, con ese cansancio que una arrastra ya ni sabe desde cuando. Frente a la nevera vacía, pensé que tocaba salir a buscarlos, como quien asume otra derrota cotidiana. Cinco minutos después estaba delante del lineal, sosteniendo una huevera como si fueran de Fabergé. Me vi reflejada en el plástico: rendida frente al absurdo precio de los huevos.

La culpa, dicen, es de la gripe aviar, que ha obligado a confinar a las gallinas. Me imagino el anuncio oficial: «Estado de alarma gallináceo», con toque de queda, reuniones limitadas a tres por corral y desinfectante de patas obligatorio. Me pregunto si también se llevaron papel higiénico por si acaso, o si ellas, más civilizadas, simplemente aceptaron que el virus las encerraba sin acumular nada.

En algún corral remoto quizá practiquen yoga para no estresarse o amasen pan con las patas al ritmo de su propia versión de 'Resistiré'. ¿Saldrán a aplaudir a las ocho?. Imagino a toda España escuchando ese murmullo: un país aplaudido por sus gallinas, como en una comedia absurda de Jardiel Poncela. Y mientras yo aquí, contemplando mi cesta llena de artículos básicos ahora caros, intentando aprender algo de esa paciencia que se me agota.

Pero los aplausos se acabaron, igual que el optimismo barato. Ahora la gente mira los precios con esa mezcla de rabia y resignación que se reserva para los jefes y las exparejas. Los huevos, ahora convertidos en artículo de lujo, son una especie de metáfora nacional: frágiles, caros y con tendencia a romperse en el peor momento. Como nosotros.

A veces pienso que si las gallinas pudieran hablar, nos dirían lo que ya sabemos: que esto no mejora, que el mundo está caro y la vida pesa, y aun así seguimos levantándonos cada mañana, intentando no quebrarnos bajo el precio de todo.