Recuerda que te amo

Por mi biografía cardiaca, en un par de momentos en los que, de camino al hospital, pensaba que quizá no llegaría con vida, no fue, ... precisamente, el miedo a morir lo que más me atormentó; había en mí como una aceptación increíble a la llegada de la hermana muerte, pero sí me sentía empeorar al pensar que no podría despedirme de las personas que mi corazón más ama. No quería llamarlas ni podía hacerlo de una en una para decirles cuánto las amaba y que mi último aliento llevaría en mi mente su imagen y el amor que les dejaba y que sentía que me llevaba como el mejor de los equipajes. Así que se me ocurrió la 'brillante' idea de poner el móvil en modo avión e ir dejando en mensajes de voz personalizados una simple frase que les recordara mi amor por ellas.

Hace unas semanas, en un programa de televisión que conmemoraba el atentado de las Torres Gemelas, me llamó la atención que muchos de los que habían perecido en él, en los últimos instantes de sus vidas, enviaban mensajes diciendo a sus familias que no podrían salir de allí, que iban a morir, y que las amaban. Se preocupaban por el bienestar futuro de ellos y les decían dónde estaban las pólizas de los seguros de vida. Pero había en esos mensajes de voz la misma aceptación de lo irremediable y la misma expresión de amor hacia ellos que había en los mensajes que yo preparaba para despedirme de los míos.

Esa coincidencia me hizo pensar en algo que pocas veces nos detenemos a contemplar: que en el límite, cuando el cuerpo ya no puede más y la mente comprende que la lucha se ha terminado, no todos reaccionamos con desesperación. Algunos –quizá los menos– encuentran una serenidad que sorprende, como si la vida misma, al agotarse, revelara un secreto que sólo se comprende al borde del final. La aceptación no es rendición. Es, más bien, una forma de sabiduría que nos reconcilia con lo que siempre supimos, pero que preferimos ignorar: que no somos eternos.

He conocido personas que, enfrentadas a la muerte, se rebelaron con fuerza, aferrándose al último suspiro con una obstinación admirable. Otros, en cambio, la recibieron como se recibe a una visita esperada: no con júbilo, pero sí con respeto. La diferencia, tal vez, radica en lo que cada uno espera encontrar tras la muerte o en la forma en la que se ha vivido. Quien ha amado intensamente, quien ha perdonado y ha sido perdonado, suele estar más dispuesto a partir. No por valentía, sino porque siente que ya no deja cuentas pendientes.

Pienso que lo contrario de la muerte no es la vida, sino el olvido. Y de algún modo, todos buscamos burlar ese olvido a través del amor, de la palabra, de la huella que dejamos en los demás. Los mensajes de quienes se despidieron desde las Torres Gemelas, o los que yo mismo grabé en la pantalla fría de mi móvil, eran un modo más de perpetuar la presencia, de extender un poco más el hilo que nos une a lo(s) que amamos.

Esa necesidad de permanecer, aun sabiendo que todo acaba, es quizá lo más humano que tenemos. No queremos morir del todo. Queremos que alguien, en algún lugar, nos recuerde con ternura. Por eso, cuando pensamos en la muerte desde la calma –sin dramatismos ni misticismos–, descubrimos que no es una enemiga, sino una maestra silenciosa. Nos enseña a valorar lo cotidiano, a no dejar para después las palabras que pueden decirse hoy, a no postergar los abrazos. Al menos, a mí me lo ha enseñado. Y ojalá lo recordáramos más a menudo. Aceptar la muerte no es perder el deseo de vivir, sino vivir mejor: con la conciencia de que cada día puede ser el último, y que, precisamente por eso, cada día vale más.

Afortunadamente, salí del trance. Y borré, uno a uno, los mensajes antes de volver a poner operativo mi teléfono. Y sentí que, en ese «recuerda que te amo», había una inmortalidad secreta que ninguna enfermedad ni accidente podría arrebatar.