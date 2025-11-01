La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tirando a dar

Recuerda que te amo

En el límite, cuando la mente comprende que la lucha se ha terminado, no todos reaccionamos con desesperación

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:27

Por mi biografía cardiaca, en un par de momentos en los que, de camino al hospital, pensaba que quizá no llegaría con vida, no fue, ... precisamente, el miedo a morir lo que más me atormentó; había en mí como una aceptación increíble a la llegada de la hermana muerte, pero sí me sentía empeorar al pensar que no podría despedirme de las personas que mi corazón más ama. No quería llamarlas ni podía hacerlo de una en una para decirles cuánto las amaba y que mi último aliento llevaría en mi mente su imagen y el amor que les dejaba y que sentía que me llevaba como el mejor de los equipajes. Así que se me ocurrió la 'brillante' idea de poner el móvil en modo avión e ir dejando en mensajes de voz personalizados una simple frase que les recordara mi amor por ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  2. 2 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  3. 3

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  4. 4 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  5. 5 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  6. 6 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  7. 7 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  8. 8

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  9. 9 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  10. 10

    Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Recuerda que te amo