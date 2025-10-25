Soy buena aparcando. Incluso en un espacio en el que apenas cabe el coche. Eso sí, tengo la peculiaridad de que ha de ser en ... el lado derecho. Si tengo que aparcar en la parte izquierda de la calzada, necesito tres veces más espacio. Pero hace unos días, en una calle con una buena inclinación, como mandan los cánones de la tierra mía, no tuve más remedio que aparcar el coche por el lado izquierdo. El espacio era mínimo hasta para alguien diestro en la cosa de aparcar, imaginen para mí. Para colmo tenía una buena cola detrás. Recé para que ningún conductor con prisa se acordara de mis ancestros, pues la pendiente y la fila de coches que aguardaban podían jugarme una mala pasada con los nervios.

Sin embargo, al mirar por el retrovisor, comprobé cómo la desconocida conductora a la que precedía me indicaba con gestos que podía dejar caer un poco más el coche, que parara, que iniciara otra maniobra de volante, para terminar con el clásico 'OK'. Al pasarme le sonreí y le di las gracias. Y ese casi minúsculo gesto produjo en mí una sensación de gratitud. E, inevitablemente, vino a mi mente la película que justo la noche anterior acababa de ver en una cadena televisiva: 'Cadena de favores'.

La película se estrenó en el dos mil, y quizá muchos de ustedes no la hayan visto o no la recuerden. Va de un niño que, para un trabajo de Sociales que le pide su maestro sobre cómo mejorar el mundo, se le ocurre la brillante idea de crear una cadena de favores. Él le haría un favor a tres personas diferentes, a cambio de nada, con el ruego de que ellos también lo hicieran a otros tres y así sucesivamente. Lo importante era no romper la cadena.

Quizá no podamos resolver los grandes problemas del planeta, pero sí podemos sostener la ternura

He visto varias veces esa película y cada vez que la veo vuelvo a sentir la misma emoción: la utópica idea de volver, una vez más, a intentar mejorar el mundo. Y a pensar si sería posible, teniendo en cuenta que, año tras año, desde el de Maricastaña casi..., todos los premios de World Press Photo retratan crueldades sin límite del ser humano contra otros.

Por un momento, pensé si aquella conductora que me ayudó había visto también la película y pretendía que yo fuera un eslabón más en una cadena invisible de gestos pequeños, de esas acciones que no salen en los telediarios ni ganan premios, pero que sostienen el equilibrio moral del planeta. Porque, al final, son esas minucias cotidianas –ceder el paso, abrir una puerta, sonreír a un desconocido– las que nos devuelven la fe en los demás. Somos tan frágiles cuando el mundo se vuelve hostil..., cuando estamos desvalidos en una cama de hospital, cuando las prisas de todos nos impelen a ser efectivos y rápidos a pesar de nuestras dificultades para serlo... que cuando sentimos que alguien nos tiende la mano sin pedir nada a cambio es como si el corazón se recolocara en su sitio, como si recordara que está ahí no solo para bombear sangre, sino también para percibir lo que duele y lo que alivia.

Ayer entré a comprar a una pastelería en la que la dependiente estrenaba día, así que también ella produjo contra su voluntad, claro,―una buena hilera de impacientes. Más de uno se marchó sin comprar, ante la desesperación de la pobre muchacha. Cuando me llegó el turno, le sonreí y le dije que no se pusiera nerviosa, que todos habíamos tenido un primer día para todo. Ella me miró con la misma gratitud que yo había sentido aparcando aquel día. Y no pude evitar pensar que quizá existía esa cadena de gestos que parecen insignificantes, pero que cambian el aire del mundo, como si cada favor fuera una bocanada de oxígeno en medio del ruido.

Quizá no podamos resolver los grandes problemas del planeta, ni acabar con las injusticias, ni frenar la indiferencia mundial. Pero sí podemos sostener la ternura. A veces, la esperanza se esconde en lo más simple: en una mirada que dice «te he visto». Y eso, en determinadas ocasiones, es más que suficiente.