La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Sería posible?

Quizá exista esa cadena de gestos que parecen insignificantes, pero que cambian el aire del mundo, como si cada favor fuera una bocanada de oxígeno en medio del ruido

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25

Soy buena aparcando. Incluso en un espacio en el que apenas cabe el coche. Eso sí, tengo la peculiaridad de que ha de ser en ... el lado derecho. Si tengo que aparcar en la parte izquierda de la calzada, necesito tres veces más espacio. Pero hace unos días, en una calle con una buena inclinación, como mandan los cánones de la tierra mía, no tuve más remedio que aparcar el coche por el lado izquierdo. El espacio era mínimo hasta para alguien diestro en la cosa de aparcar, imaginen para mí. Para colmo tenía una buena cola detrás. Recé para que ningún conductor con prisa se acordara de mis ancestros, pues la pendiente y la fila de coches que aguardaban podían jugarme una mala pasada con los nervios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  7. 7 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  8. 8 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  9. 9

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  10. 10 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Sería posible?