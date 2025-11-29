La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Cremas...? Para el culito

Vemos cómo se abre paso una tendencia tan absurda como peligrosa: la de convertir a criaturas de tres años en consumidores de rutinas de belleza

Ana María Tomás

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:16

Imagino que, como yo, muchas mujeres que fueron madres hace unos decenios, las únicas cremas que ponían sobre la piel de sus hijos eran las ... que aliviaban los roces o las heriditas que el pañal y la caca producían en el culo de sus hijos. Como mucho, es posible que, en los días de mucho frío, extendieran una ligera capa de crema pastosa, de la caja de lata de color azul, en las mejillas de los niños. Pero, como la forma de sacar perras al personal no da tregua, hay que seguir investigando cómo y de qué manera se abren nuevos mercados cuyos nichos hayan sido inexplorados, y he aquí que nos viene arrasando la nueva moda de introducir a los niños en el negro mercado del comercio de cremas y potingues para limpiar, tonificar, hidratar y nutrir la preciosa, suave y tierna piel de los bebés.

