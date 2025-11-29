¿Cremas...? Para el culito

Imagino que, como yo, muchas mujeres que fueron madres hace unos decenios, las únicas cremas que ponían sobre la piel de sus hijos eran las ... que aliviaban los roces o las heriditas que el pañal y la caca producían en el culo de sus hijos. Como mucho, es posible que, en los días de mucho frío, extendieran una ligera capa de crema pastosa, de la caja de lata de color azul, en las mejillas de los niños. Pero, como la forma de sacar perras al personal no da tregua, hay que seguir investigando cómo y de qué manera se abren nuevos mercados cuyos nichos hayan sido inexplorados, y he aquí que nos viene arrasando la nueva moda de introducir a los niños en el negro mercado del comercio de cremas y potingues para limpiar, tonificar, hidratar y nutrir la preciosa, suave y tierna piel de los bebés.

La actriz y modelo canadiense Shay Mitchell ha presentado una línea completa de cosmética para niños a partir de tres años. Así que... vayan imaginando.

Teniendo en cuenta que alguna cantante o esposa de futbolista ha regalado a sus niñitas de menos de cinco años bolsos valorados en lo que para una familia media sería el sueldo de muuuchos años, no me extraña que esta moda, para desgracia de los niños, suba como la espuma.

Los niños necesitan muchas cosas, pero lo que no necesitan, desde luego, es una rutina de belleza a los tres años

Así pues, aquí estamos, viendo cómo se abre paso una tendencia tan absurda como peligrosa: la de convertir a criaturas de tres años en consumidores de rutinas de belleza. Rutinas, ojo, no de una crema puntual si tienen la piel irritada. No. Hablamos de tónicos, sérums, hidratantes, nutritivas específicas, contornos de ojos en envases pasteles y perfumes 'suaves' diseñados y envasados, probablemente en frascos con figuras de sus héroes de dibujos animados.

Me pregunto en qué momento una madre puede dejar de ver la piel de sus niños como lo que es –un órgano sensible, en plena formación, que no necesita más que cuidados básicos– para pasar a entenderla como una cobayita en la que ensayar tratamientos que muchas adultas no toleran sin que les pique la cara durante horas.

Porque esa es otra: ¿qué tipo de piel tiene un niño de tres años? Pues una fina, reactiva, permeable y con una barrera cutánea todavía inmadura. Justo el tipo de piel que más probabilidades tiene de irritarse cuando se le aplica lo innecesario. Estamos hablando de posibles eccemas, dermatitis de contacto, alergias que se quedan para toda la vida. Lo más irónico –y quizá lo más triste– es que, si seguimos por este camino, los únicos adultos con piel sana a los treinta van a ser los niños 'pobres', los que no tuvieron acceso a estas absurdas rutinas de lujo infantil. Ellos, con sus 'carencias innecesarias' serán los únicos que no hayan sometido sus respectivas epidermis a químicas innecesarias desde la guardería.

Mientras tanto, los otros, los de piel sobretratada desde la más tierna infancia, probablemente habrán pasado por mil diagnósticos dermatológicos, gastado fortunas en productos hipoalergénicos especiales y desarrollado una relación con su cuerpo basada en la vigilancia constante. Porque, al final, esto no va solo de cremas. Va de sembrar la idea de que la piel natural –esa piel divina que tienen los niños– es mejorable y corregible.

Y así es como se construyen generaciones de adultos inseguros: desde la cuna, desde el olor a crema de mango orgánico aplicada en mejillas que deberían estar tan solo rozadas por besos y pompas de jabón y no de recibir masajes faciales.

A mí, qué queréis que os diga, me parece un disparate. Una terrible confusión entre bienestar y consumo. Entre el cuidado real y el capricho envasado. Los niños necesitan muchas cosas –atención, juego, abrazos, límites, cuentos antes de dormir, presencia, etc.–, pero lo que no necesitan, desde luego, es una rutina de belleza a los tres años.

Y quizá, solo quizá, estaría bien recordar que lo más valioso que podemos regalarles no es una piel perfecta, sino una infancia sin la presión de tenerla.