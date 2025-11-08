El amor en tiempos de islas...

Si García Márquez quiso hacer un homenaje al amor a lo largo del tiempo en su famosa novela 'El amor en los tiempos del cólera', ... una cadena televisiva quiere rendir otro homenaje a la fugacidad del amor con su 'Isla de las felaciones'.

Ahora, el amor (perdón, lo que quieren vendernos como amor) ya no se declara. No al menos con las promesas románticas de hace años, ahora se pone a prueba revolcándose a diestro y siniestro con cuerpos fidianos (de Fidias) para ver si, tras eso, se sigue eligiendo a la pareja. El corazón, ese órgano antes reservado a las pasiones trágicas,― hoy vibra más cuando llega un mensaje con emoji de fuego que cuando se tiene otro corazón cerca. No hace falta más: tres corazones rojos, un 'te pienso' sin vocales, y ya tenemos tema para cama unos cuantos días.

Seamos sinceros, el 'amor moderno' (que da hasta cosa llamarlo así) es un 'reality show' donde todos llevan el guion en el bolsillo. Los algoritmos hacen de celestinos; las redes, de confesionario, y el público somos nosotros mismos, revisando obsesivamente si el otro ha visto nuestra historia. Es un espectáculo constante, como la isla, pero con menos palmeras y más ansiedad.

Todo parece superficial, pero ¿no lo fue siempre? Los antiguos se enamoraban de retratos al óleo; nosotros, de perfiles

El romanticismo, aquel invento de los poetas con plumas y pañuelos, ha sido sustituido por el doble check. El nuevo verso amoroso no dice «te amo», sino «¿por qué no me contestas si estás en línea?». Es una poesía breve pero efectiva. Y lo mejor de todo: cada pareja puede editar su propio guion de amor, actualizar su estado y compartirlo con la humanidad en tiempo real.

La tecnología nos prometió conexión, y vaya si lo cumplió. Ahora estamos tan conectados que incluso el silencio tiene eco digital. Nos enamoramos por wifi, y discutimos y nos reconciliamos por WhatsApp. Si antes las cartas se guardaban en una caja, ahora los recuerdos se almacenan en la nube. Y como toda nube, de vez en cuando descarga tormenta.

La nueva pasión se mide en ¿Te etiquetó? ¿Te mencionó? ¿Usó el emoji o el emoticono correcto? Cada gesto tiene valor simbólico, como si Cupido trabajara de mánager de la comunicación. Las parejas ya no discuten por celos, sino por algoritmos. Y lo más filosófico del asunto es que, en el fondo, no lo decidimos nosotros. Nos enamoramos con ayuda de una inteligencia artificial que calcula nuestras compatibilidades según gustos, hábitos de consumo y número de selfis frente al espejo.

Y mientras 'La isla de las tentaciones' nos recuerda que el amor, ¡oh, la, la!, puede romperse entre cócteles, bikinis y micrófonos ocultos, el resto de los mortales participamos en nuestra versión doméstica del espectáculo: seguimos a nuestra pareja, vigilamos sus 'likes' y fingimos que confiamos, o, como decía la canción de Luz Casal, «tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo...». Es un deporte emocional. Nadie gana, pero todos seguimos jugando.

Antes, el amor era una promesa tangible, todo lo tangible que pueden ser las promesas; hoy, la cosa es más virtual. Si no vibra el móvil, dudamos de la existencia del otro. Pero no todo es tragedia: también hay ternura en esta forma caótica de quererse. Hay quien envía memes en lugar de flores, o guasaps en vez de cartas. Son gestos sencillos, casi minimalistas, pero auténticos dentro del ruido. Porque, aunque parezca mentira, aún buscamos lo mismo que siempre: ser vistos, comprendidos, deseados.

Y sí, puede que todo parezca superficial, pero ¿acaso no lo fue siempre? Los antiguos se enamoraban de retratos al óleo; nosotros, de perfiles. Cambian las herramientas, no las carencias. Seguimos queriendo, ―implorando incluso, que nos elijan.

Al final, sobrevivir al amor en todos los tiempos es como sobrevivir a La isla de las tentaciones: fingir seguridad mientras temes ser eliminado.

Si algo nos enseña este circo de pantallas, es que el amor sigue siendo un acto de fe. Solo que ahora, en vez de mirar a los ojos, miramos a la cámara frontal.