Tontos del 'to'

Esclavo en Roma, una vez liberado el turco Epicteto se convirtió en uno de los más famosos pensadores, inspirador de la escuela estoica. Su 'Sustine ... et abstine' (Soporta y renuncia) fue la base de esta corriente filosófica. Interesantes son sus reflexiones acerca de la libertad, el amor, el destino, la tranquilidad del espíritu, la confianza en los sentidos, y no hay más que consultar un resumen de sus mejores frases para entender lo que es y significa el estoicismo basado en aguantar y abstenerse.

Cuánto estoicismo toca practicar para soportar día tras otro las perversas acciones y reacciones de esta inmunda caterva que nos gobierna. Tanta inmundicia, tanta corrupción, tanta hipocresía, tanta falsedad, terminan por inspirar una repulsión que podría devenir en odio. Aconsejo dar de lado a esta perniciosa disposición del ánimo y regresar a Epicteto: «Hay que tener más cuidado en eliminar los malos pensamientos que los tumores y accesos del cuerpo. Cuando odiamos a nuestros enemigos les damos poder sobre nosotros, el resentimiento hace subir la presión arterial y puede provocar grandes trastornos». Cada vez que Jesucristo nos decía «Amad a vuestros enemigos» no se limitaba a predicar ética, también pregonaba remedios para no padecer hipertensión, taquicardia, úlceras de estómago y otras varias dolencias.

Seguro que Sánchez y su banda de malvados se frotarían las manos si supieran que el odio que les profesamos puede causarnos peligrosas dolencias, no les demos ese gusto. No digo yo que debamos amar a esa panda de facinerosos, no llego a tanto, pero por lo menos amémonos a nosotros mismos y desechemos el sentimiento de odio que, aunque justificado, a nada conduce. Comprendo que es duro ejercicio empezar cada lunes la semana con la incertidumbre de no saber cuál será la siguiente maniobra torticera, cuál el guasap zafio y mafioso, cuál la mentira soez, cuál la calumnia, quién será el perseguido, quién el protegido por La Familia, qué institución queda por asaltar y colonizar, cuántas dádivas financiadas por nuestros impuestos serán concedidas para mantener en La Moncloa a esta inmunda pandilla. Me pregunto qué más tiene que suceder para que este enemigo público que tanto daño está haciendo abandone por las buenas o las malas el poder.

Pongamos ahora el foco en Feijóo: pasable la manifestación convocada para ayer, en cambio no termino de ver la eficacia de ese tan cacareado congreso en aras a acabar con este Gobierno corrupto, autócrata y antiliberal. Insisto en la necesidad de una moción de censura, la que yo propugno es la de una reprobación total del siniestro personaje y su forma de ejercer el poder burlándose de la Constitución y de todas las formas democráticas. Nuestra ley de leyes exige que con la moción se presente un candidato alternativo, pero no precondiciona cuál debe ser su programa de gobierno. En la moción que yo propongo, el candidato Feijóo no debe presentar más programa que la disolución de las cámaras de forma inmediata para devolver al pueblo soberano la voz que ahora mismo tiene secuestrada y será en campaña electoral donde presente su programa. Toda su intervención, sin límite de tiempo, sería para censurar de manera rotunda e implacable al sátrapa que nos gobierna y en la votación cada diputado quedaría en su sitio. Puede ser que se perdiera, pero la repercusión nacional e internacional sería demoledora para la continuidad de este corrupto gobierno. Existe un riesgo en esta apuesta política, pero para hacer una buena tortilla hay que romper huevos, ni la aceituna cae del olivo si no se la varea. Feijóo, aunque lo dude, tiene mucho más que ganar que perder con esta moción de censura.

No quiero terminar mi artículo de hoy sin referirme a ese bulo sobre la bomba lapa y a las maniobras de la 'fontanera' Leire convertida en 'influencer', menuda panda de inútiles, intentar desprestigiar a la Guardia Civil con ese bulo publicado por un libelo al servicio del sanchismo, inflamado por una sectaria televisión privada y una nacional que todos pagamos y, lo que es peor, recogido y alentado por varios ministrillos y un portavocillo. Son tontos, se han dejado pillar con todas sus vergüenzas al aire, no saben cómo salir, y ese mito de que don lindo Sánchez es malo pero muy inteligente se está cayendo a pedazos. No se puede ser, además de corrupto, mentiroso y perverso, tan tonto, pero no uno cualquiera sino, como dicen mis paisanos, tonto del 'to'.