Reflexiones en la edad tardía

Sé que estoy envejeciendo, pero pido no adquirir el hábito de creer que tengo que escribir algo sobre cualquier tema en toda ocasión. Tentaciones me ... dan de pasar por alto las barbaridades políticas que, de un tiempo a esta parte, se están cometiendo en nuestra querida España, pero, como decía aquel ladrón mudito a los miembros de la banda que querían pagarle menos de lo que le correspondía del monto del atraco: «con esas cosas le hacéis hablar a cualquiera».

Llegado a este punto, retomo a Baltasar Gracián: «dos cosas acaban presto con la vida: la necedad y ruindad» en nuestro caso la política. Necio y ruin como pocos, cuando empezaron a destaparse los líos de su querida Begoña, Taimado Sánchez amenazó con dimitir y rasgándose las vestiduras y mesándose los cabellos tronó: «No hay nada de nada, sólo fango y cuando no hay nada, nada hay que investigar». Su señoría Peinado no le hizo el menor caso y siguió a lo suyo. En toda la historia de la judicatura no habrá habido ningún juez que haya sido tan presionado, calumniado, insultado y descalificado como su señoría Peinado, y ahora resulta que la Audiencia de Madrid ha dictado un auto, abrumador para algunos, algunas y 'algunes', afirmando que hay indicios de favores y contraprestaciones en las actuaciones de la ciudadana Gómez que, en clara desviación de poder, ha utilizado su papel de esposa del presidente del Gobierno para su promoción profesional.

Julio César, reputado dictador, tuvo que decidir ante la acusación de Publio Clodio acerca de la infidelidad de su mujer, ante la evidencia de las pruebas sentenció: «La mujer del César no solo tiene que ser honrada sino evidenciarlo» para repudiarla a renglón seguido. ¿Repudiará Pinocho Sánchez a doña Begoña antes de que sea sentada en el banquillo? Caña y marinera a que no hay repudio. Mal pájaro se le ha parado en la bardiza a este mindundi al que muchos creían listo y resulta que se ha dejado atrapar en una red tan espesa como execrable. De un tiempo a esta parte ha mudado su cara risueña de adalid en otra tan torva que, contemplándola, no es que resulte imposible pensar en comprarle un coche usado, sino que invita a salir corriendo para evitar el nauseabundo olor a podrido que exhala.

Preguntan muchos qué busca su gran amigo Ábalos, el protector de tanta sobrinita, con esos pellizquitos de monja que está filtrando a los medios y que evidencian el despotismo del líder y su íntima amistad con el famoso tío. Sánchez sabe que el susodicho tiene pruebas que lo llevarían de inmediato al banquillo y el 'tito' le quiere advertir que él no es Roldán ni Barrionuevo, que a la ergástula no va a ir sólo y que lo que tiene que hacer el padrino es dimitir y conseguir asilo para ambos en un país adecuado donde disfrutar de todo lo que tienen. Rotos, desquiciados, desorientados, atemorizados, por si les faltara poco ahora lo de Santos Cerdán, dan las últimas cornadas para tratar de salvar el pellejo.

San Agustín, ahora en boga por la referencia al Santo Padre, en sus épocas mozas, sensual y mal estudiante, abrazó el maniqueísmo antes de convertirse al cristianismo para abandonarlo y combatirlo después por considerarlo una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal.

El pasivo Feijóo ha decidido adelantar el congreso del PP para, según dice, preparar al partido para la batalla electoral que se avecina. Mantengo que dadas las graves circunstancias por las que atravesamos, de poco o nada servirá el congreso pepero para ayudar al necesario derribo político de Sánchez, 'sensu' contrario le da un balón para seguir corrompiendo. Tal vez pretenda el gallego asegurar su liderazgo debilitado por su pasividad y su inoperancia, pero eso no es suficiente. Insisto, en este momento, lo que se necesita es una moción de censura pactada con Vox sin más objeto que proponer el cese político de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones para que este pueblo soberano pueda expresar su opinión secuestrada por estos indeseables. El tiempo de la transversalidad y el centrismo vendrá luego cuando se pueda reconstruir todo lo dañado y acabar con esas leyes perniciosas, anticonstitucionales y totalitarias que nos han endosado estos trileros y sus compinches comunistas, independentistas y filoetarras. Sí, no me lo recuerden, ya lo sé, predico en vano, pero no voy a rendirme.