Portmán sin regenerar

El Portus Magnus romano, la infraestructura portuaria que dio salida a millones de toneladas de las minas de La Unión, el que durante muchos años ... sirvió como vertedero de los lavados del mineral de esas minas, sin que nadie pusiera el más mínimo reparo, anegado, inservible, utilizado como sujeto de enfrentamientos políticos, está ahora en el candelabro, como diría una olvidada actriz, pendiente de su imposible recuperación

Año del Señor de 1997. Para completar el proyecto de ampliación de la dársena de Escombreras, proyecto estrella del Puerto de Cartagena que entonces me honraba presidir, necesitábamos contar con los rellenos necesarios para diques y muelles

Sabíamos de la necesidad de regeneración de la bahía de Portman, que, si bien había cesado su anegación por los vertidos, no se encontraba la forma de devolverle a su estado original. Estudiamos la composición de esos estériles y comprobamos que su granulometría era la indicada para los rellenos proyectados. Terminamos el proyecto de ampliación de la dársena incluyendo: dragado de los estériles hasta dejar la bahía con un calado de nueve metros, traslado a Escombreras y creación en Portmán de una magnífica playa de arena marina obtenida mar adentro en una potencia a más de veinte millas de la costa. En 1998, una vez presentado el proyecto, obtuvimos del Gobierno español la declaración medioambiental con todos los pronunciamientos favorables. El expediente se presentó a Bruselas, porque para la ampliación de Escombreras necesitábamos la obtención de fondos comunitarios. La Dirección General de Economía y Finanzas dio, en un plazo muy breve, el visto bueno, pero la dirección medioambiental se resistía y no paraba de poner pegas. Viajé a Bruselas en compañía de miembros cualificados del Gobierno de España para defender el proyecto. Los inconvenientes que presentaban los funcionarios europeos de esa dirección eran sólo dos: si con esa regeneración se iban a beneficiar personas privadas, y que si podíamos garantizar que una vez sellados los estériles en los cajones de muelles y diques de Escombreras dentro de trescientos años permanecerían confinados. A la primera respondimos que no podíamos precisar si la regeneración beneficiaba a dos o tres o miles de personas, y a la segunda que tras trescientos años todos calvos.

Lo cierto es que esa dirección medioambiental trufada de ecologistas talibanes y presionada por un eurodiputado español de Izquierda Unida –Sr. Marset q.e.p.d.– y un político en alza, Pedro Antonio Ríos, se opuso al proyecto. Los fondos europeos eran imprescindibles para financiar la necesaria ampliación. Mal que nos pesar, tuvimos que abandonar el proyecto de regeneración de Portmán, buscar rellenos en otro sitio y concluir la obra. La dársena se construyó, está en pleno funcionamiento y Portmán no se regeneró.

Esto que digo lo sostengo con cierto pesar desde Santo Ángel.