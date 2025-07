Dante Alighieri, Il Sommo Poeta nacido en 1265, escribió en italiano florentino, su lengua original, 'La Divina Comedia', obra fundacional del humanismo europeo en la ... que, guiado por el poeta romano Virgilio y su angelical amada Beatriz, desciende a través de los nueve círculos del infierno, donde encuentra almas condenadas según sus pecados, para ascender luego al Purgatorio y Paraíso. Al encontrarse ante la puerta del infierno, queda sorprendido por la tremenda inscripción que campea en el pórtico: «Abandonad toda esperanza los que entráis».

El juez del Supremo dictó el lunes pasado auto de prisión para el que fuera mano derecha, izquierda y central del achicharrado y cadavérico don Sánchez. Por si fuera poco, el Tribunal Superior de Justicia de Badajoz ha dado un sonoro sopapo al listillo presidente de la Diputación extremeña, el señor Gallardo, que quiso refugiarse, cual gallina huidiza, en el aforamiento indecente para tratar de aplazar el ser juzgado por sus ilícitos penales en connivencia con el músico hermano del presidente. Mala cama tiene el perro. Cobarde Sánchez, ríndete, ya no te queda otra salida.

La ergástula es muy mal acomodo para los blandos que mientras tienen el poder lo utilizan cual maza, pero cuando lo pierden y lo encierran se vuelven de mantequilla, de algodón como el burrito Platero, se mueren por negociar con la justicia para disminuir un tanto su condena y terminan cantando como el más reputado tenor. ¿Cúanto aguantará el otrora poderoso secretario de organización sanchista? ¿Cuándo cantará el elegido de Sánchez? Y cuando lo haga, ¿a quién se llevara por delante? Cobarde Sánchez, ríndete.

Te desvives por mostrar un perfil de líder internacional que nunca tuviste. Hablar inglés, tener buena estatura y ser bien parecido son ventajas de las que pueden presumir miles de ciudadanos, incluso muchos gigolós, pero atesorar dignidad, honradez, conocimiento, capacidad, compromiso con la palabra dada, eso está reservado a unos pocos y son atributos muy preciados de los que tú careces. Has perdido el poco prestigio que tenías a nivel internacional, ya te tienen tomada la matrícula y ningún líder que se precie quiere una foto con quien tiene investigados por graves delitos a su mujer, a su hermano, a su fiscal general y a sus grandes amigos y secretarios de organización, uno en prisión y el otro procesado y largando. No puedes salir a la calle, no te atreves a visitar ningún pueblo o ciudad porque si lo haces recibes todo el desprecio y el desafecto que has cosechado por tu mal gobierno, por tu egoísmo, tu manera cainita de actuar, tu traición a España y a los españoles, tus mentiras, tu perversa obsesión por dividirnos, por enfrentarnos, tu infamante pacto con los enemigos de España, todo para poder seguir gobernando cual déspota tirano unos meses más. Se acabó lo que se daba, cobarde Sánchez, ríndete.

La dictatorial y antidemocrática maniobra para intentar dominar a la justicia y ponerla a tu entera disposición es de tal punto infumable que será la palada que te va a enterrar políticamente. Dudo si tu monaguillo, el mentiroso Bolaños, querrá acompañarte en el sepelio o saltará, cual rata, del barco que se hunde. Cobarde Sánchez, ríndete.

La reciente Asamblea de la ONU, la que has preparado con tanto boato como la boda veneciana de Bezos, ha resultado un fracaso de asistencia y ninguno de los líderes de los países que aportan, a excepción del francés, ha querido aparecer a tu vera. Y eso de exhibir a tu enamorada, por cierto muy mal aconsejada en cuanto a la protocolaria vestimenta, es una absurda provocación. Begoña está investigada por graves delitos y no debes exhibirla para intentar lavar tu imagen. Cobarde Sánchez, ríndete.

Has llegado como Dante a las puertas del infierno, estás a punto de traspasarlas y el cuerpo, según alardeas ante los tuyos y tus socios, te pide lucha para seguir en el desgobierno manteniendo tu estatus e impidiendo que la 'derechona' gobierne. Qué alarde de democracia, la derecha gobernará si así lo decide el pueblo soberano, no un sátrapa como tú. No te importa tirar todo por la borda y que arda España con tal de salvar tu infectado culo. Dirige tu mirada al frontispicio y lee: «Abandonad toda esperanza los que entráis». Antes de cruzar las puertas anuncia tu rendición, pide perdón y suplica clemencia, la que tú nunca concederías pero que tal vez otros, de mejor condición, lo pudieran hacer. Cobarde Sánchez, ríndete.