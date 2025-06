Baphomet y el ChatGPT

Mi primer contacto con Baphomet fue en Navarra. Visitábamos Puente la Reina y un amigo nos sugirió ir a Muruzábal donde se levanta la iglesia ... de Santa María de Eunate, antaño templo iniciático de la Orden del Temple. Las Cien Puertas, eso es lo que en vascuence significa Eunate, es una curiosa edificación digna de visitar y allí, en uno de los capiteles del claustro, me encontré con la demoníaca cabeza de luengas barbas, cuernos de cabra y aterrador aspecto.

Año del Señor de 1314. Jacques de Molay, Gran Maestre del Temple, y Godofredo de Charney, preceptor de Normandía, son declarados culpables de la adoración al demonio representado por la cabeza de Baphomet y quemados por brujos en la hoguera. La realidad fue que en 1299 el Temple le había prestado al rey de Francia 50.000 libras y el avaro monarca, no pudiendo o no queriendo devolver el dinero, ordenó el arresto de todos los templarios de Francia, acusándolos de herejía, idolatría y conducta homosexual. Desaparecida la orden, desaparecía la deuda. La cabeza de Baphomet, que los templarios usaban como oráculo infalible, fue la excusa pintiparada para acabar con ellos y, de paso, apropiarse de todo su patrimonio.

Hogaño hemos dejado a un lado oráculos, videntes y demás jarca de embaucadores y nos hemos entregado, con el mismo afán de antaño, a los augurios de la inteligencia artificial. Hago un esfuerzo y le pregunto al ChatGPT si Pinocho Sánchez convocará elecciones, si dimitirá como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a lo que me contesta: «Anunciará con nuevo disfraz que para defender a España, la libertad y la democracia desde la más absoluta honestidad y respeto a la justicia y a la verdad ha decidido seguir como capitán asiendo el timón con mano firme».

Todo se aclara: nadie en su sano juicio, aunque el del protagonista de marras esté algo tocado, convoca elecciones para perderlas. Descartada esa posibilidad, aprovecho para decirle a peperos y demás voceros que no sigan haciendo el ridículo pidiendo lo imposible, Cobarde Sánchez no disolverá nunca las cámaras ni convocará elecciones. Dimitir, mucho menos, sabe que si pierde el poder y el aforamiento lo que le espera es más negro que las ojeras que lució en su patética comparecencia. Pero para poder seguir pintan bastos, sus socios de investidura y algunos reputados sanchistas no tienen claro que deba continuar al mando y no digamos los socialistas que ha ido dejando insepultos por el camino.

Entonces, ¿qué puede ocurrir? Seguirán saliendo informes, tal vez habrá declaraciones que lo señalen directamente y entonces no tendrá más remedio que dimitir; sesión de investidura y presentación de un candidato socialista pactado con los socios. Tomen nota del que tendría el apoyo de independentistas catalanes y vascos: Illa, el de las mascarillas. Como dijo Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual: Esquerra, Junts y PNV y Bildu seguirían disfrutando con el exministro catalán de tantas o mayores prebendas que hasta ahora, Sumar, a seguir chupando del bote, y Podemos, de perfil como siempre. Todos felices y dichosos.

¿Se dejará Sanchez llevar al matadero político? No creo, solo la garantía de un extrañamiento sin posibilidad de extradición ni orden de busca y captura para él y para toda su familia podría conseguir su dimisión. La tiene hecha, lo sabe, ha mentido tanto, ha cometido tantas tropelías, pisado tantos callos, ha amenazado a tantas instituciones y personas, sus presuntos delitos por acción u omisión son de tal calibre que lo del extrañamiento no parece posible por lo que tendría entonces que confiar en que, caso de ser juzgado y condenado, el próximo gobierno socialista lo indultara, o que Conde-Pumpido le consiguiera la amnistía.

Peripatético y burdamente maquillado, Sánchez recién se nos apareció afligido, engañado y arrepentido, pidió perdón y dijo que no sabía nada de nada. De dar por bueno que, manejando con tanta soltura la vara de mando, no se había enterado de que sus dos brazos derechos eran unos sinvergüenzas, ladrones y puteros, cosa esta desmentida por alguno de sus más queridos voceros, para él sería peor: si un tío tan poderoso, tan listo según proclaman sus palmeros, rodeado de cientos de asesores, con tantos medios de información a su servicio, no se entera de algo tan trascendente para su propio futuro, es como poco tonto del to, inútil integral, por tanto, no puede ser presidente del Gobierno de España.