Absoluta unanimidad Demasiado perro Las dos Españas no existen. Solo hay una, la del votante desencantado, la de la gente que, siendo de izquierda o derecha, contempla horrorizada que no puede votar ni a los suyos JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 29 marzo 2019, 21:53

Henchido de gozo estoy. Al fin nuestros políticos me dan una alegría. Y es que, gracias a ellos, a estos tipos preparados, bien formados y prudentes, hemos conseguido alcanzar un sueño. Desde que me recuerdo he vivido, he visto, he contemplado con desazón la existencia de esas dos Españas que reflejan el 'Duelo a garrotazos' de Goya o el famoso poema 'Españolito' de Machado. Es algo que a muchos nos atormenta, nos hace sufrir. Pero es ahora que contemplo, pleno de alegría, que es gracias a nuestros políticos que esto, en pleno siglo XXI, en 2019, ha quedado definitivamente superado. Nunca en mi vida, nunca, y tengo 49 añazos, había contemplado una unanimidad tal, una comunión absoluta, un completo acuerdo entre mis convecinos, mis amigos y conocidos ya sean de izquierdas o de derechas. Llevo ya unas semanas que escucho a los que me rodean, sean de diestras o siniestras, que me dicen lo mismo. ¡Qué están de acuerdo, coño! Y es que yo, que soy cuenta cuentos, que rasco, que pregunto, que pongo la oreja, he comprobado que al fin los votantes de izquierda y derecha han alcanzado la más absoluta unanimidad cuando todos me dicen: «Jero, ¿a quién coño voto?».

Vamos con los más conservadores. Tengo amigos del PP que, tras las últimas e inacabables cagadas de Casado, me dicen con tristeza que no pueden votar a un partido que es el suyo. Añoran una Soraya, un Núñez Feijóo, gente de derecha moderada a la que votar, responsable, centrada y un poquito a la derecha. Y no dos zagales 'repeinaos' que se han echado al monte y que dicen cosas que ni en tiempo de Franco se escuchaban. ¿A quién coño voto?, me dicen. Pobrecicos. Tengo amigos que se ilusionaron con Ciudadanos, Corporación Demoscópica. Pensaban que era algo nuevo: renovación, limpieza, la muerte de la vieja política. Tras el desastre de las primarias a 'dedazo' en toda España se han desilusionado. «¿Y yo, ahora, a quién coño voto?», se lamentan. Lastimica. Y, para rematar, los recién llegados a esa nueva doctrina que era Vox: ven que tienen un tío cesado por homófobo y negacionista del Holocausto en Albacete, otro en León que recibía pasta de la fundación Francisco Franco, un fulano de Toledo que dejó a un señor cojo de por vida y que fue condenado a cuatro años de cárcel por ello, de cuando era 'skinhead', vamos. En suma, una crisis de credibilidad que provoca que gente que iba a votar a estos montaraces me diga: «¿Y ahora, a quién coño voto yo?».

Crucemos a las izquiedas. Tengo amigos de centro izquierda que añoran un impulso al programa social: buena Educación, buena Sanidad, el fin de los recortes... son y eran votantes socialistas, pero temen que Pedro Sánchez, el del ego, les haga la pifia y pacte con el independentismo supremacista, que vuelen los indultos y añoran ese PSOE con sentido del Estado. El Estado Español, lo digo. Y esas personas, que no son fachas, que son de izquierdas, se me quejan: «¿A quién pijos voto yo?». Y tengo amigos, antaño descontentos con el sistema y que votaron a Podemos, que me dicen que no, que después de lo del chalet de Galapagar o de la escenificación en que 'el macho alfa' vuelve de una baja por paternidad -y se dice feminista- sacando pecho como si hubiera hecho algo extraordinario, y que es recibido como si viniera de haber combatido en Vietnam o en las Ardenas... que no lo votan. Que no votan a este, el segundo ególatra de nuestra izquierda. «¿Qué cojones voto ahora?», me preguntan cariacontecidos.

Qué grandes sois, tíos. Y es que ni ellos han podido llegar más lejos ni nosotros caer más bajo: robamásteres, ególatras sedientos de espejo, 'influencers' con injertos de pelo seguidores de encuestas o fachas trasnochados que galopan armados por las dehesas... Todos con una formación cuestionable, nula experiencia laboral, mucho morro y pasta a tope detrás. Ese es el elenco entre el que hay que elegir. Y tengo que decir, queridos incompetentes, que algo habéis conseguido, que no es poco, habéis puesto por primera vez de acuerdo a la gente de izquierdas y derechas de este país por «donde cruza errante la sombra de Caín». Las dos Españas no existen. Solo hay una, la del votante desencantado, la de la gente que, siendo de izquierda o derecha, contempla horrorizada que no puede votar ni a los suyos. Algunos bromean con votar a la cabra de la legión, otros que al PACMA o a las Adoratrices de san Sisebuto. Sigo reclamándolo, ¿para cuándo el partido del vermut?