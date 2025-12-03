La sanidad pública en la encrucijada

La sanidad pública murciana atraviesa un problema estructural de sostenibilidad económica, política y social que las autoridades son incapaces de solucionar. La Región, siendo la ... comunidad más joven, presenta uno de los gastos sanitarios más elevados de España. Al mismo tiempo mantiene la mayor diferencia entre lo presupuestado y lo realmente gastado, un déficit sanitario que refleja la ausencia de planificación y control, evidente si consideramos que el último Plan de Salud lleva caducado 10 años. Esta paradoja –gasto alto, pero mal dirigido– está comprometiendo la eficiencia del sistema y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos como pudo comprobarse en la conferencia del catedrático de economía aplicada de la UMU Fernando Ignacio Sánchez, que mostró datos como el notable empeoramiento de la accesibilidad en atención primaria en los últimos 7 años, las tasas más elevadas de España de obesidad o polimedicación en personas mayores y la menor supervivencia con buena salud del país.

En este contexto, la Semana en Defensa de la Sanidad Pública, celebrada recientemente, ha supuesto un soplo de aire fresco y de conciencia colectiva. Convocada por la Alianza para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia –formada por más de 50 organizaciones sociales, vecinales, de usuarios y consumidores, sociedades científicas, colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos–, ha combinado tres mesas redondas temáticas y concentraciones ciudadanas en Cartagena, Lorca y Murcia. La participación ha sido destacada, lo que demuestra que la sociedad murciana sigue dispuesta a defender uno de sus bienes más preciados: su sanidad pública.

Las mesas abordaron los grandes ejes del deterioro sanitario regional: la ineficiencia gestora, la crisis de la Atención Primaria y la Salud Mental, la externalización de servicios, la precarización laboral de los profesionales, las listas de espera, las inequidades territoriales o la falta de participación ciudadana. La administración declinó la invitación formulada para estar en la mesa redonda celebrada en la ciudad de Murcia sobre Atención Primaria, incumpliendo su deber de rendición de cuentas e interlocución social.

El deterioro tiene varias causas. A la deficiente planificación y gestión se une una preocupante desidia institucional que se traduce en decisiones con graves consecuencias. Un ejemplo es el bloqueo en el nombramiento de un coordinador en el centro de salud de La Unión, una situación que se prolonga desde hace más de 6 meses y que ha frustrado el desarrollo de un proyecto asistencial innovador impulsado por su equipo. Hay que añadir un estilo de interlocución pública polarizante. La Consejería de Salud sustituye la deliberación por la confrontación reduciendo cualquier crítica a un conflicto partidista, en particular, con el Gobierno central. Su respuesta siempre acaba reducida a las mismas consignas: falta de médicos, déficit de financiación y la «culpa es de Sánchez», tres excusas convenientes para justificar su falta de proyecto y liderazgo.

En este punto resulta imprescindible recordar el reciente posicionamiento de la ADSP-RM que ha defendido con claridad la validez y seguridad del programa de cribado de cáncer de mama frente a la opacidad de la Consejería. Creemos que es una estrategia deliberada para desestabilizar el sistema y favorecer dinámicas privatizadoras. Frente a esta deriva, la ADSP-RM ha reivindicado la necesidad de un debate riguroso, basado en evidencia y transparencia, que proteja tanto la integridad de los programas de detección precoz como la confianza de las mujeres.

La Semana ha dejado claro que la defensa de la sanidad pública no es una nostalgia, sino una urgencia democrática. La ciudadanía ha salido a la calle no solo por los recortes o las listas de espera, sino para proteger un modelo que se deshilacha ante la falta de liderazgo político y de visión estratégica.

Mientras las autoridades sanitarias se refugian en la propaganda, los datos muestran un sistema opaco, tensionado, fragmentado y cada vez más desigual, donde los mayores soportan una morbimortalidad excesiva, la carga de la polimedicación, la falta de un Plan de Cronicidad o de apoyo social y los jóvenes padecen la dificultad para acceder a su médico de cabecera o recibir una adecuada atención a sus crecientes malestares emocionales relacionados, con frecuencia, con la precariedad laboral o la falta de acceso a la vivienda.

La Región se enfrenta hoy a la encrucijada de su propio futuro. O se aborda con seriedad el problema de sostenibilidad, planificación y liderazgo de la sanidad pública o se seguirá deteriorando, emponzoñada en confrontamientos estériles. La sanidad pública es, junto con la educación, el bien común más importante con el que contamos para mejorar la calidad de vida de las personas y la equidad social. Por eso su gestión no puede reducirse a repetir consignas y eslóganes, sino que requiere respuestas solventes a los problemas reales y las preocupaciones de la población.