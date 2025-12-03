La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La sanidad pública en la encrucijada

Mientras las autoridades sanitarias se refugian en la propaganda, los datos muestran un sistema opaco, tensionado y cada vez más desigual

Abel Novoa

Abel Novoa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:44

La sanidad pública murciana atraviesa un problema estructural de sostenibilidad económica, política y social que las autoridades son incapaces de solucionar. La Región, siendo la ... comunidad más joven, presenta uno de los gastos sanitarios más elevados de España. Al mismo tiempo mantiene la mayor diferencia entre lo presupuestado y lo realmente gastado, un déficit sanitario que refleja la ausencia de planificación y control, evidente si consideramos que el último Plan de Salud lleva caducado 10 años. Esta paradoja –gasto alto, pero mal dirigido– está comprometiendo la eficiencia del sistema y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos como pudo comprobarse en la conferencia del catedrático de economía aplicada de la UMU Fernando Ignacio Sánchez, que mostró datos como el notable empeoramiento de la accesibilidad en atención primaria en los últimos 7 años, las tasas más elevadas de España de obesidad o polimedicación en personas mayores y la menor supervivencia con buena salud del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  5. 5 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  6. 6 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia
  9. 9

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento
  10. 10 Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La sanidad pública en la encrucijada