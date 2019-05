'Fridays for future' convoca el viernes 24 la segunda manifestación internacional por el clima Imagen de archivo de la manifestación en Murcia del pasado 15 de marzo. / Guillermo Carrión/ agM Bicibús El Carmen se suma a la movilización y organiza un bicienjambre para llegar a la plaza de la Universidad a las 18 horas PEPA GARCÍA Martes, 21 mayo 2019, 22:03

Por segunda vez tras la movilización del pasado 15 de marzo, que sacó a millones de jóvenes a las calles de 1.600 ciudades de todo el mundo, el movimiento juvenil 'Fridays for Future' ha vuelto a convocar una huelga internacional por el clima para el próximo viernes 24 de mayo. La movilización se celebra dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo con el objetivo de presionar a los políticos para que tomen medidas urgentes contra el cambio climático.

Convocada por institutos y universidades en España, «la convocatoria se ha extendido a todo el mundo y pretende volver a salir a la calle para reivindicar a los dirigentes una acción rápida contra la emergencia climática», explica a Europa Press Lucas Barrero, estudiante de la Universitat de Girona e impulsor del movimiento en España.

Tarde movida en Murcia

El objetivo es movilizar a estudiantes de institutos y universidades, así como demostrar que los jóvenes de toda Europa están unidos en contra de un problema que «afectará de lleno» a su generación, ya que «la UE está muy lejos» de ser lo que se necesita «para evitar la emergencia climática». Una veintena de ciudades han convocado manifestaciones, entre ellas, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Santander o Pamplona.

Y, mientras el algunas ciudades la movilización será a mediodía, en 'Fridays for Future Murcia'se celebrará a la seis de la tarde. «Así facilitamos la asistencia de los alumnos de institutos y colegios -en la anterior convocatoria tuvieron problemas porque no les dejaron salir del centro- al hacerlo fuera del horario lectivo. Además, estamos de exámenes y los estudiantes prefieren el horario de tarde», explica Alessandro Isolani, Erasmus italiano en la UMU y miembro de 'Fridays for Future Murcia'.

Así, la cita en Murcia será a las 18 horas, en la plaza de la Universidad, donde los participantes se concentrarán para realizar una marcha hasta las puertas del Ayuntamiento. En esta ocasión, además de las ONG que les dieron su apoyo en la anterior convocatoria, cuentan con la colaboración del Bicibús El Carmen, la iniciativa de las comunidades educativas de los CEIP del Barrio del Carmen para reivindicar desplazamientos sostenibles y caminos seguros para los escolares que deseen desplazarse en bicicleta al colegio. Así, a las 8.30 h., harán un Bicibús extraordinario con motivo de la manifestación por el cambio climático. Y, por la tarde, han convocado un Bicienjambre con música y pancartas, que saldrá a las 17 horas del jardín de Floridablanca y llegará a las 18 horas a la plaza de la Universidad para sumarse a la manifestación. El Bicienjambre pasará por el Jardín de la Fama (17.15 h.), la Redonda (17.30 h., frente a Correos) y la Escuela Oficial de Idiomas (17.45 h., en Ronda Norte).

El movimiento 'Fridays for Future' anima a los murcianos, jóvenes y mayores, a reclamar de los políticos soluciones «a tiempo, ya».