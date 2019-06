'Biobombardeo' civil en el río Chícamo y su ribera Participantes en el 'bioblitz' convocado dentro del proyecto VOS de Columbares. / David Verdiell «La caña está desbocada», aseguran desde Ecologistas en Acción, encargados de renaturalizar este espacio PEPA GARCÍA Miércoles, 26 junio 2019, 00:30

De aguas hiposalinas, el río Chícamo es el único de los cauces de la cuenca del Segura catalogado como Rerseva Natural Fluvial (RNF) por el Consejo de Ministros. Una esperada declaración que llegó en febrero de 2017 con una nueva ampliación del listado de RNF. Sin embargo y pese a que todas ellas «están bien conservadas», como exige la normativa, en el caso del Chícamo las amenazas que se ciernen sobre este valioso ecosistema son mayores que en el resto de RNF de la cuenca del Segura. Ubicada en el término municipal de Abanilla, un territorio extremadamente árido, la invasión de la caña ( 'Arundo donax') pone en riesgo de colapso el río en alguno de sus tramos. «La caña está desbocada», aseguran desde Ecologistas en Acción, responsables de la renaturallización de este espacio y custodios de una de sus especies joya, el fartet, para el que disponen de charcas de conservación 'ex situ' que garanticen, en caso de un evento catastrófico, la posibilidad de repoblar el río. A esta amenaza real e inminente, se suman las de la presencia de una cantera de áridos en las inmediaciones y de otra especie invasora, el cangrejo americano. De momento, explican desde Ecologistas en Acción, las RNF no están ni señalizadas con carteles y, aunque hace un par de años la CHS realizó una intervención para combatir la caña, «hay que meterle mano porque sigue colonizando la zona y nosotros, con los medios que tenemos, no damos abasto», explican desde Ecologistas en Acción.

Conscientes de que esta RNF posee un valor natural incalculable, colaboraron recientemente con la asociación Columbares que, dentro del proyecto VOS, puso en marcha un 'bioblitz' -de 'bio', vida; y 'blitz', bombardeo-: una jornada que convoca a la participación ciudadana para inspeccionar un tramo del río e inventariar la biodiversidad de fauna y flora, eso sí, contando con la colaboración de especialistas en el hábitat, que en esta ocasión fue el biólogo Félix Carrillo, y los propios Verdiell y Parrondo.

«Esta jornada formó parte de la tercera de las acciones incluida en el proyecto VOS, que consiste en la realización de talleres de formación y sensibilización» para que, desde niños hasta ancianos, aprecien las sorprendentes formas de vida que albergan estos ecosistemas acuáticos y engrosen las filas del ejército ciudadano con que, tanto el medio ambiente como las autoridades medioambientales, cuentan para preservar las RNF en un estado óptimo para las generaciones venideras.