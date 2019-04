SE ACERCA LA GRAN MANIFESTACIÓN P0R EL CLIMA El 24 de mayo, en todo el mundo se realizará una gran manifestación contra el cambio climático y los habitantes de Murcia también deben hacerse oír ALESSANDRO ISOLANI ESTUDIANTE Y ORGANIZADOR DE FRIDAYS FOR FUTURE MURCIA Martes, 30 abril 2019, 21:36

El cambio climático no está cayendo sobre nosotros sin nuestro conocimiento. Todos sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la industria moderna están causando un calentamiento global con consecuencias devastadoras, pero no se está haciendo casi nada para cambiar los hábitos diarios, incluso si estos hábitos son la raíz del problema.

La explotación descontrolada de combustibles fósiles está llevando al sistema climático a cruzar puntos críticos y continuando de esta manera, pronto nos veremos entregando a nuestros hijos y a nuestros nietos una dinámica más allá de su control. La pregunta que surge entonces es: ¿Realmente queremos actuar como si se pudiera ignorar una amenaza de esta magnitud?

Las negociaciones sobre el clima son muchas, pero hasta ahora han producido poco en términos de resultados concretos y establecer objetivos no está teniendo éxito. Existe una gran brecha entre el ritmo de tortuga de las negociaciones internacionales y la naturaleza implacable del cambio climático. De hecho, cada año, en lugar de disminuir, las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono aumentan. Los glaciares de todo el mundo se están retirando, los niveles del mar están aumentando y cada vez más a menudo diferentes partes del mundo son golpeadas por fuertes olas de calor o inundaciones devastadoras. Se teme que este siglo pueda estar dominado por conflictos de recursos, las ciudades costeras podrían verse afectadas por las inundaciones, que causarán la pobreza y la migración masiva. Otras migraciones podrían seguir con el empeoramiento de la sequía en las zonas más áridas. Los impactos del cambio climático ya están afectando a muchas regiones del mundo y se están manifestando, en particular, en las áreas más frágiles desde un punto de vista ambiental, social y económico. Es de conocimiento general que la enorme riqueza generada por la presencia de yacimientos petrolíferos se transfiere principalmente al extranjero y es aún más trágico que estas áreas sean las más afectadas, a pesar de que son las que menos emisiones de gases de efecto invernadero producen. El 26 de mayo tendrán lugar las elecciones europeas, subrayando el hecho de que el cambio climático no es un tema ni de la derecha ni de la izquierda, ya que afecta a todos sin excepción, la invitación es investigar los diversos programas políticos sobre temas relacionados con el medio ambiente. Nuestro derecho a tener un futuro, así como nuestro deber de dar un mejor futuro a nuestros hijos y nietos, es más importante que los intereses económicos de las empresas de combustibles fósiles. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, al igual que nuestras vidas han cambiado con la llegada de internet. Nada es imposible si empezamos ya a cambiar el sistema, pero el tiempo es poco y debemos librarnos lo antes posible de la dependencia de los combustibles fósiles, sino será demasiado tarde. Durante la primera manifestación internacional contra el cambio climático del 15 de marzo pasado, participaron muchos estudiantes Erasmus provenientes de todo el mundo y se espera también que los murcianos estén presentes en el próximo evento. El tiempo para organizarlo lo tenemos y no queremos que nuestra hermosa Murcia sea la ciudad menos activa de España. Dadle 'me gusta' a nuestra página de Facebook 'Friday For Future Murcia' y recibirás más información detallada sobre el evento, incluido el programa y el manifiesto con las solicitudes que se leerán frente al Ayuntamiento. Además, ya está disponible en Facebook el evento, buscad 'Segunda manifestación internacional contra el cambio climático Murcia'. Sería muy útil si nos ayudaras a difundir la iniciativa. ¡Toma nota, el 24 de mayo, a partir de las 18.00, frente a la Universidad de la Merced! Juntos somos más fuertes.