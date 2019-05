Vistal Real Proyectos, especialistas en viviendas unifamiliares de diseño Boceto de una vivienda unifamiliar construida por Vista Real Proyectos . V. P. Se encarga de la promoción, construcción y gestión integral, asesorando y acompañando con la máxima profesionalidad y cercanía NE. Murcia Jueves, 2 mayo 2019, 02:29

La creación de una vivienda de obra nueva conlleva numerosos y complejos procesos. Vista Real Proyectos, conscientes de ello, ofrecen la posibilidad de gestionar todos los aspectos que abarca desde la compra de la parcela perfecta para cada persona, la adaptación del proyecto que más convenga a sus necesidades, su construcción y licencias, hasta el diseño de interiores y decoración completa de la vivienda.

Con casi 15 años de experiencia y más de 50 proyectos realizados, Vista Real se encarga de la gestión integral de viviendas, acompañando y asesorando en todos los procesos necesarios. Además, son especialistas en la promoción y construcción de viviendas unifamiliares de diseño. «Cada uno de nuestros proyectos se lleva a cabo con la máxima profesionalidad y cercanía, ofreciendo un compromiso de calidad de principio a fin», señala José Antonio Sánchez Guillamón, director general de Vista Real Proyectos.

La empresa está formada por un grupo de profesionales que guía y acompaña a los clientes en todo momento, ya sea en la compra de la parcela o en su elección entre la amplia gama de emplazamiento que ofrecen: viviendas de diseño de diversas tipologías que se adaptan a los distintos estilos de vida, ubicadas en enclaves muy estudiados y elegidos por su situación y por los servicios y comodidades que ofrecen.

En todo esto Vista Real incluye el diseño de interiores y decoración, siempre en armonía con la modernidad y la elegancia de la vivienda, pero adaptado al estilo personal del cliente; pasando por los procesos de adaptación del proyecto, construcción y financiación, además de todas las licencias necesarias. «Queremos que estén informados de todos los procesos, sin tener que preocuparse por ninguno de ellos», añade José Antonio.

Las viviendas de Vista Real Proyectos se caracterizan por su elegancia, sencillez y modernidad. Se trata de viviendas de diseño que se adaptan a las necesidades de cada persona, sin perder de vista en ningún momento la calidad y exclusividad. Al no ser viviendas ya construidas, ajustan los proyectos a cada cliente y hacen que pueda participar en el proceso para conseguir una vivienda perfecta. «Creamos viviendas con un estilo impecable, cuidando hasta el último detalle. Todo esto unido a la rapidez de nuestro equipo, ofreciendo máxima eficacia en la ejecución de las distintas fases y siempre adaptándonos a las necesidades de cada cliente», señala José Antonio.

Muchas de las viviendas que se encuentran en los mejores enclaves están deterioradas a pesar de poseer buenas vistas o estar en parcelas de situación privilegiada. Es el caso de la demanda de viviendas de nueva construcción cerca de las mejores playas: zonas con edificaciones que no se consiguen vender ya que el estado en el que se encuentran las hace poco atractivas para los compradores. La mayor parte de la gente interesada quiere la localización en la que se encuentran estas viviendas, pero su antigüedad no es de su agrado y no se animan a invertir.

En este aspecto, Vista Real Proyectos ofrece la reforma integral, dirigida a todas aquellas personas que posean una vivienda antigua o estropeada y quiera darle una nueva imagen, para su disfrute o para su venta. «No sólo buscamos actualizar la vivienda y su imagen, sino perfeccionarla de manera que su acondicionamiento y su eficiencia se vean incrementados, así como sus dotaciones, incluyendo todo un sistema de domótica que aumenta así el valor en su conjunto, no solo su precio», informa el director general. Su objetivo es convertir cada inmueble en único, con todos los beneficios de una nueva construcción, pero aprovechando los que ya poseen un enclave privilegiado de los que ya no quedan sin edificar.

Con el fin de tener a sus clientes informados en todo momento, Vista Real Proyectos ha puesto a su disposición un seguimiento en tiempo real de la construcción de la vivienda. A través de su página web, vistarealproyectos.com, se puede estar al tanto del estado de cualquier vivienda y mantenerse informado siempre del acance de cada fase del mismo.