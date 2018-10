Los veterinarios resaltan su «gran contribución» a la sociedad murciana Numerosas autoridades secundaron la celebración de San Francisco de Asís. CVRM Los colegiados celebraron la festividad de San Francisco de Asís, en un acto entrañable en el que participaron más de 200 personas NE. Jueves, 18 octubre 2018, 02:01

El pasado 6 de octubre, los veterinarios de la Región de Murcia celebraron la festividad de San Francisco de Asís en un acto entrañable en el que participaron más de 200 personas y que concluyó con una cena de hermandad en el Hotel 7 Coronas de Murcia capital.

Una edición más, la gran fiesta de los Veterinarios de la Región de Murcia entregó el Premio Joaquín Mompié Monteagudo a los Valores Profesionales y Humanos, que este año fue concedido, a título póstumo, a Juan Antonio Puertas Rodríguez y también a Daniel Marín Meseguer. Asimismo, durante este acto también se rindió un emotivo homenaje con la distinción de Colegiados Honoríficos a los veterinarios jubilados José Antonio Jerez de Pablos y José Prats Redondo.

El premio Colegiado de Honor recayó en el veterinario Víctor Pérez de Frutos, mientras que la distinción A de Albeitar, Categoría Oro se entregó a Cándido Gutiérrez Panizo, presidente de la Academia Veterinaria de la Región de Murcia.

Dentro del mismo contexto, esta institución entregó el Premio Bienestar Animal a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia. Al mismo tiempo, este acto tampoco quiso olvidarse rindiendo un sincero homenaje a los veterinarios con más de veinticinco años de colegiación en Murcia, que fueron en esta ocasión Elena Goyena Salgado, Alfonso Martínez Sánchez, Antonio Sánchez Cánovas y Antonio Tomás Vivancos Muñoz.

Este evento, un año más, también sirvió para dar la bienvenida a los nuevos colegiados que fueron David Espinosa Serrano, Marina López Orozco, Fernando Pérez García y Ana Alicia Miñarro López. Además, esta celebración contó con la participación del consejero de Salud del Gobierno regional; Manuel Villegas García; el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera; el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Eduardo Mata; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; la presidenta del Colegio de Médicos de Murcia, Isabel Montoya, y Francisco José González Zapater, director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, destacó que «el pasado mes de mayo, tuvo lugar en Barcelona el Congreso Mundial Veterinario y en el mismo se constató que la profesión veterinaria se encuadra bajo los paraguas multidisciplinares del One Healthy One Welfare (Una Salud y un Bienestar)».

Además, Fernández Buendía destacó especialmente que «en el caso de Una Salud, nuestro compromiso como profesionales sanitarios es incuestionable. Ahí está nuestra labor en el control de las zoonosis, en la seguridad y calidad de los alimentos o en el uso racional de los antibióticos a través de nuestras prescripciones con el fin de reducir las resistencias antimicrobianas».

«No menos importante es el paraguas de un bienestar. Cada día es mayor la sensibilidad de la sociedad por el bienestar de los animales, tanto que el cumplimiento de sus requisitos en producción animal se ha convertido, para algunos, en una marca de calidad. Y en cuanto a nuestras mascotas, no hay normativa municipal y autonómica que no contemple la protección de las mismas, amén de la gran labor que al respecto realizan la Judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sensibilidad a la que nuestra profesión no queda al margen, ya que su exacerbación de la concepción de maltrato a veces provoca incomprensiones hacia la labor de nuestros compañeros y que para su observancia del punto de vista científico, nuestro Colegio promueve el observatorio frente al maltrato», señala Fernández Buendía.

Otro tema a destacar es el I Congreso Nacional Veterinario. Fernández Buendía señala que «nuestra atención y esfuerzo está centrado en este Congreso, organizado por nuestro Colegio con la Academia de Ciencias Veterinarias y el Consejo de Colegios Veterinarios de España, a celebrar en Murcia en mayo del 2019».

«Tendremos como sede el Paraninfo de la Merced, por lo que manifiesto nuestro agradecimiento al Rectorado. En el encuentro, debatiremos la problemática profesional actual y diseñaremos su devenir atendiendo a las demandas que la sociedad va a imponer a nuestra profesión», matiza.