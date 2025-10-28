La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urdecon recibe la distinción 'Recuperem València' por su labor de ayuda en la dana

Murcia

Martes, 28 de octubre 2025, 22:46

La empresa Urdecon, especializada en obra civil, edificación y obra industrial, ha sido reconocida por la Generalitat Valenciana con la distinción 'Recuperem València' por su participación en las labores de emergencia durante la dana en octubre de 2024.

El galardón fue entregado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a Enrique Fernández-Delgado, gerente de Urdecon, durante un acto de homenaje a las empresas que actuaron tras la dana. Urdecon desplazó un dispositivo humano y técnico, con más de una veintena de profesionales y 15 equipos de maquinaria pesada, coordinados directamente sobre el terreno, en los municipios de Alfafar, Benetússer y Massanassa. La empresa trabajó de forma intensiva durante más de diez días junto a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, Protección Civil, Bomberos y Policía Local. Su intervención fue clave para retirar vehículos y escombros, limpiar arrastres y restablecer accesos, permitiendo la reapertura de vías de comunicación esenciales en tiempo récord. Además, Urdecon ha sido la empresa elegida, en UTE con Alcudia, obras y servicios SL, para realizar la reconstrucción del puente de Utiel y su entorno, infraestructura esencial gravemente dañada por la riada. Esta importante obra civil se está ejecutando en la actualidad.

La constructora también participó activamente en la dana que afectó a la Región de Murcia en 2019, movilizando maquinaria, equipos técnicos y personal propio para colaborar en los trabajos de emergencia. La empresa intervino en distintos municipios del entorno del Mar Menor, como Los Alcázares, Torre Pacheco o San Javier, realizando tareas de retirada de lodos, limpieza de arrastres, restitución de accesos y recuperación de infraestructuras dañadas.

