Udon Noodle Bar celebra tres años acercando la esencia de Japón a Murcia La 'blogger' @ainatrendy compartió su experiencia en Udon por redes sociales.Tania Hortelano Su carta está elaborada con productos ecológicos y de gran calidad, consiguiendo trasladar el paladar al país asiático L. MARTÍN. Murcia Jueves, 19 septiembre 2019, 01:24

Comer auténtica comida japonesa en Murcia es sencillo. Basta con acercarse a los dos establecimientos que Udon Noodle Bar tiene instalados en Murcia: uno en pleno centro, en la calle San Cristóbal, y el otro en el Centro Comercial Nueva Condomina. Ambos establecimientos están de celebración, ya que cumplen dos y tres años respectivamente. En este corto e intenso recorrido, la acogida de este concepto de comida ha sido excelente, augurando un buen futuro para la franquicia.

«Era un concepto que en la zona norte de la Península funcionaba muy bien, pero que más abajo de Madrid y Valencia la franquicia no sabía cómo funcionaría», afirma Lucía Roca Rosa, propietaria de la franquicia en Murcia. «Hubo gente que nos dijo que Murcia era muy tradicional en el tema de la comida, pero la realidad es que al murciano le gusta probar cosas nuevas y si le gusta, como ha sido en la mayoría de casos, repite», añade.

Así, Udon Noodle Bar se ha ido superando cada año y mira con optimismo el futuro. Sus instalaciones en el centro les han ayudado a consolidar la marca en la ciudad de Murcia. Posee la misma carta que el de C.C. Nueva Condomina, pero ofrece un ambiente mucho más íntimo y un trato más cercano. La convivencia de ambos es, sin duda, amistosa. «Se complementan muy bien, ya que el público que no quiere buscar aparcamiento en el centro se va al de Nueva Condomina, y la gente que vive en el centro o le apetece comer por el centro, tiene la alternativa», afirma la propietaria.

Lejos de ser una moda, el concepto de cocina asiático ha venido para quedarse. Su influencia se puede ver en países como Inglaterra y Alemania, pero poco a poco va ganándose los paladares de los murcianos. El concepto va mucho más allá del sushi, que goza de gran popularidad pero que no es la base de la alimentación japonesa. Lo que más se come son fideos y arroz y es por eso que sus platos principales se centran en arroces, pasta salteada (noodles salteados) y caldos (noodles con caldo).

En Udon Noodle Bar se preocupan por la calidad de sus materias primas: toda la verdura que utilizan es ecológica, el pollo es de corral, el salmón es de pesca sostenible, y el fideo y las salsas son importadas o producidas específicamente para Udon. Un ejemplo es su plato Pad Thai típico de Tailandia, que tanto el fideo como las salsas que lleva vienen directamente de Tailandia, a lo que añaden verdura ecológica nacional y pollo de corral. «Mucha gente nos dice que les recuerda a viajes que han hecho a Japón o Tailandia», señala.

También resaltan su compromiso con el medio ambiente, con envases reciclables o biodegradables en el caso de los recipientes de 'take away' para las salsas, y han cambiado las bebidas para llevar de plástico por latas, incluyendo el agua. De hecho, la franquicia recibió este 2019 el premio Coca Cola People, Product, Planet, en los New Business Models Awards, celebrados en el marco del HIP 2019.

Al final, gran parte del sabor viene de la calidad de la materia prima, y «la de Udon es muy alta», señala con orgullo Lucía.

Las metas de Udon Noodle Bar son ambiciosas de cara al futuro: seguir creciendo como hasta ahora, mejorar en todo