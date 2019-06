El turismo de festivales saca a bailar a la Región Unas 80.000 personas participaron en la tercera edición del Warm Up. Guillermo Carrión / AGM Los eventos de música en directo revitalizan la economía, el empleo y la ocupación hotelera, gracias a los miles de visitantes que asisten a las distintas citas BENITO MAESTRE Murcia Jueves, 13 junio 2019, 01:23

Miles de personas aguardan el inicio inminente de una nueva edición del Animal Sound. El popular festival de música electrónica arrancará mañana en el recinto de La Fica la primera de sus tres sesiones, por donde pasarán artistas como Shake Coconut, Bad Gyal, Sonique o Natos y Waor. Murcianos y visitantes llenarán de vida distintos puntos de la ciudad a lo largo de este fin de semana, como calles, comercios, hoteles, estaciones de transporte... ya que los festivales generan un impacto turístico importante, al revitalizar la ocupación, el empleo y la economía local.

Al hilo, el turismo de festivales ha crecido en España a un ritmo del 70% anual en los tres últimos años, por lo que el país ocupa ya el primer lugar como destino de viajes a estos eventos, según los datos de Spain Live Music, la asociación nacional del turismo musical. De hecho, el número de viajeros internacionales aumentó un 134% en España en 2018, frente al crecimiento del 28% registrado a nivel global. Además, el valor mundial de mercado de este sector, según esta entidad, alcanzó los 2,3 billones de euros en 2016 y la previsión es que casi se duplique en 2020.

FESTIVALES 2019 Alhama de Murcia . -Del 18 al 28 de julio Festival Internacional de Música Antigua Sierra Espuña. Cartagena . -22 junio Welcome Summer. -Del 19 al 27 de julio La Mar de Músicas. -16 y 17 de agosto Cabo Pop Festival -Del 2 al 24 de noviembre Cartagena Jazz Festival La Unión . -Del 1 al 11 de agosto Cante de Las Minas de La Unión. Molina de Segura . -7 y 8 de septiembre B-Side Festival. -Del 4 al 29 de septiembre 50 Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura. Murcia . -Del 14 al 16 de junio Animal Sound. -1 y 2 de mayo Warm Up. -Del 11 al 26 de mayo Murcia Tres Culturas. San Javier . -Del 28 de junio al 27 de julio Festival de Jazz de San Javier -Del 31 de julio al 25 de agosto Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. Torre Pacheco . -Del 19 al 28 de julio XL Aniversario del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro.

La mayoría de estos turistas proceden de Reino Unido (43%), Francia (9%), Irlanda (6%) y Estados Unidos (6%) y se dejan una media de 300 euros por persona, una cantidad por encima de los 282 euros que se gastan en Hungría o los 280 euros en Croacia. Los británicos, igualmente, son los que se dejan más dinero, con una media de 370 euros por barba.

En total, más de 26 millones de personas asistieron a los festivales españoles en 2017, los cuales recaudaron 328,89 millones de euros, un 10,50% más que el año anterior, según la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE).

Por zonas, Andalucía recibió el mayor número de festivaleros (el 19% en 2018 y un 4,39% más con respecto al año anterior), seguida por Cataluña (el 17% y un 1,82% menos) y la Comunidad de Madrid (15,8 y 9,3% más). En cuanto a recaudación, Cataluña encabeza la lista de mayores ingresos, con el 20,4% de la recaudación total de España y una subida del 1,4%, le sigue Madrid con el 16% y un aumento del 30,7% y Andalucía con el 15% y un crecimiento del 9%.

Los campings y los hoteles son las opciones más solicitadas por los asistentes a festivales. Los primeros se caracterizan por ser más económicos y donde se traslada el ambiente que se crea en los distintos escenarios, mientras que los segundos destacan por la comodidad de un buen descanso y disponer de un baño privado, eso sí, rascándose algo más el bolsillo. No obstante, alojarse en una habitación de hotel gana cada vez mayor importancia, tal y como indica Spain Live Music, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, donde el 57% de estos viajeros optaron por esta alternativa en 2018, o Barcelona (56%).

«Todo evento del tipo que sea genera un impacto positivo en el sector hotelero», defiende la presidenta de la asociación de hoteles y alojamientos turísticos del municipio de Murcia (Ashomur), Carmen Ayala, quien valora en positivo las campañas de promoción que lanzan los organizadores para despertar un mayor interés entre la población. «Cuando hay más demanda, la rentabilidad es mayor», subraya.

Durante la celebración del Warm Up, el primer fin de semana de mayo, la ocupación en los hoteles murcianos rozaron el lleno absoluto, con el 94% el viernes 3 y el 97% el sábado 4, con un precio medio de 91,46 euros la primera noche y 94,58 euros la segunda. Según Ayala, estos datos confirman la buena salud de este festival (el antiguo SOS 4.8 y WAM Festival), que el pasado año también registró atractivos: 96,56 y 97,21% de ocupación el viernes 4 y el sábado 5 de mayo de 2018, respectivamente, con un precio medio que rondaba los 80 euros por persona.

El Warm Up, patrocinado por Estrella de Levante, abrió el calendario de festivales en la Región de Murcia y lo hizo por todo lo alto. Tanto, que registró un año más un nuevo récord de asistentes, con 80.000 personas, el 70% de ellas de fuera de la Región. En concreto, el recinto La Fica reunió cada día a 28.000 espectadores en los conciertos del viernes 3 y sábado 4 de mayo, más otros 18.000 que disfrutaron de las actividades gratuitas que desde el inicio de esa semana se desarrollaron en distintas zonas de la ciudad, con temáticas de moda, cine, música, exposiciones y presentaciones de libros. A esas cifras se suman los 8.000 asistentes que vibraron con la actuación de Izal la noche previa al arranque del festival, también organizado por la productora (Producciones Baltimore) de este evento.

Esta tercera edición, que contó con un presupuesto de 2,3 millones de euros, precisó de más de 150 operarios para el montaje del recinto y a lo largo del fin de semana la plantilla alcanzó los 900 trabajadores.

Por los cinco escenarios desfiló un cartel de lujo: Noel Gallagher, Vetusta Morla, los irlandeses Two Door Cinema Club, los escoceses The Jesus and Mary Chain, 2ManyDJS, Amaia, Zahara, Roosevelt, Carolina Durante, Javiera Mena, Miss Caffeina, La Casa Azul, Teenage Fanclub y La M.O.D.A., entre otros.

Y, a tenor de las previsiones que baraja la organización, la próxima edición repetirá otro lleno absoluto. De hecho, la respuesta del público para la compra de los abonos de los días 1 y 2 de mayo de 2020 fue masiva, llegando a superar las expectativas. Como dato significativo, se vendieron más de 6.000 tiques durante la primera mañana de la preventa (el pasado 8 de mayo), lo que propició que se crearan hasta cuatro tramos de precios para los abonos generales y cinco para los abonos VIP.

La primera oferta de lanzamiento del abono general fue de 32 euros (más gastos de gestión e IVA) mientras que el VIP partió de los 55 euros (más gastos de gestión e IVA). Las últimas tarifas se situaron en los 42 euros para el cupo general y los 80 euros para el VIP, más gastos de gestión e IVA en ambos casos.

El buen tiempo saca a los murcianos a las calles y atrae a los visitantes a la Región, al ritmo de diferentes estilos de música: pop, rock, folclore... Tras el Warm up y una vez que se despida el Animal Sound 2019, el calendario de festivales todavía guardará grandes bazas durante los próximos meses.

San Javier y su Festival Internacional de Jazz cogerán el testigo entre el 28 de junio y el 29 de julio, con la presencia de artistas de la talla de The Waterboys, Kennedy Administration, Zoot Suiters y Maceo Parker. La Mar de Músicas es una cita grabada a fuego para los cartageneros y melómanos en general, que este año celebra su 25 aniversario con un homenaje especial a Portugal, y que reunirá durante más de una semana, del 19 al 27 de julio, a reconocidos talentos por varios puntos de la ciudad portuaria. El cartel lo forman más de 40 grupos, entre ellos Kamasi Washington, Ólafur Arnalds, Salif Keita, Amaia y los tres hijos de Enrique Morente: Kike, Estrella y Soleá.

El flamenco sonará, y mucho, este verano. En primer lugar, en Roldán, con el festival de Lo Ferro que contará, del 18 al 29 de julio, con artistas como Paco Cepero, Samuel Serrano, Jesús Méndez, Carlos Piñana con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Academia de Baile Hermanas Barba y el Ballet de Lo Ferro. Además, en el Festival Internacional Cante de las Minas, de Interés Turístico Internacional y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se darán cita en La Unión voces tan genuinas como las de Pasión Vega, El Pele, José Mercé o Farruquito, del 31 de julio al 10 de agosto.

El Festival Nacional de Folklore 'Ciudad de Jumilla' regresará a mediados de agosto al Altiplano, así como el B-Side Festival a Molina de Segura el 5 y 6 de septiembre, que ya tiene confirmados a Viva Suecia, Meteörik, Siberia y Decembird. El Lemon Pop cerrará la temporada en el Parque Fofó del 5 al 14 de septiembre con las actuaciones de Carlos Sadness, Airbag y Amatria, entre otros.