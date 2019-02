Una de cada tres personas ya pide comida 'online' para consumir en casa El concepto de comida que se pide para tomar en casa es muy variado: desde oriental hasta pizzas y platos caseros. Freepik El sector de la restauración busca fórmulas de éxito, haciendo que conviva la alimentación tradicional con nuevos y originales conceptos gastronómicos LYDIA MARTÍN. Jueves, 28 febrero 2019, 02:30

Las prisas del día a día. Una rutina que no deja tiempo para ir y hacer la compra, ni para cocinar. Los 'antojos' por degustar un tipo de producto concreto. Las ganas de consumir productos caseros sin tener que dedicar horas en la cocina para prepararlos. Los clásicos domingos de peli y manta en los que cuesta moverse del sofá. Cualquiera de estas situaciones son propensas a que el consumidor, a la hora de alimentarse, decida evitar meter las manos en la masa y busque opciones para que la comida le llegue ya lista para consumir. A esto se añade la facilidad de que, a tan solo un 'clic', haya numerosas opciones para este fin desde el teléfono.

En la actualidad, los modos de consumo en el sector de la restauración evolucionan, vertebrándose en varias direcciones: los consumidores que adquieren los productos en los locales y restaurantes para consumirlos en su casa; los consumidores que acuden a los establecimientos para cubrir sus necesidades de alimentación, y, por último, la mezcla de las actividades anteriores, ya sea porque el consumidor acude a establecimientos comerciales que venden alimentos preparados para consumir en casa o bien porque se realizan pedidos para que se los sirvan y consumirlos a domicilio.

Si se tiene en cuenta el 'food delivery' o, dicho de otro modo, los pedidos de hostelería para consumir en casa, no dejan de aumentar y se consolidan como una tendencia al alza. Según el informe 'Comercio Conectado' de Nielsen, los consumidores 'online' crecieron un 4% el pasado año con respecto a 2017, dejando como resultado que más de uno de cada tres españoles ya se pone en contacto con el restaurante para comer o cenar a mesa puesta, pero, eso sí, en la de su hogar.

La ropa y los viajes conviven en la Red con la tendencia del 'food delivery' Las aplicaciones móviles son el gran aliado para este hábito

Pero, ¿por qué los consumidores prefieren, en el caso de productos cocinados, que se lo lleven a casa? En un país en el que hay más móviles que personas, con una tasa de penetración de internet en torno al 90%, el 'e-commerce' no deja de extenderse, abarcando otros ámbitos como el de la alimentación, más allá de los sectores 'online' por excelencia, como son los viajes y la ropa. A esto se suma la confianza del consumidor, esencial para este tipo de pedidos que, cuando se realizan por primera vez, son 'a ciegas', ya que falta tanto el conocimiento como la experiencia del consumo.

El gran aliado tiene forma de aplicación móvil. Las específicas para pedidos a domicilio, como Just Eat, Resto-in, Deliveroo, u otras como Glovo, que incluyen este tipo de repartos dentro de sus servicios, permiten en tan solo unos segundos elegir entre multitud de opciones de consumo. A cambio, se llevan un porcentaje de los establecimientos de restauración que incluyen, les aporta visibilidad, la opción de que se valore el producto y así ganar en reputación, a la vez que contribuye a aumentar su facturación.

De un modo u otro, las nuevas tendencias de los consumidores obligan al sector de la restauración a ampliar sus horizontes, ya sea con la mejora de la experiencia de consumo para los clientes que acuden al local, la opción 'para llevar' de su carta u ofreciendo entregas a domicilio a través de 'apps' que convivan -o no- con el consumo en el propio establecimiento.

El hábito de consumir productos ya cocinados en casa no es nuevo. Los asadores de pollos han sido todos estos años el máximo exponente de las comidas para llevar; establecimientos que con el tiempo han ido evolucionando para incluir en su carta platos preparados, tanto calientes como fríos, y ofrecer así una experiencia culinaria completa, barata y de calidad. Con el concepto de 'comida casera' no dejan de abrirse nuevos negocios en la Región que responden a esta creciente demanda.

Es el caso de Cocinarte, que nació hace algo más de un mes ante la demanda de las 'comidas para llevar', viendo con claridad que podía fructificar su idea. Su propuesta culinaria es la cocina de «andar por casa» tal y como señala Juan Espín Muñoz, gerente administrador de Cocinarte; es decir, comida casera que cubre las necesidades del público en general con un nivel de precio medio asequible para todos. A esto le añaden el servicio de asadero de pollos los fines de semana.

Está ubicado a la entrada de Zarandona, una zona de paso y cruce de varias vías de comunicación con alta densidad de tránsito rodado, el público objetivo de este negocio. «La clientela nos ha acogido bien y ve el negocio también como nosotros, como un servicio que cubre un necesidad tan básica y necesaria como es la de cocinar todos los días», señala el gerente.

La pizza es otro de los productos en tendencia a la hora de hacer pedidos a domicilio. En Pizzería Nova Carthago, ubicada en Cartagena, los clientes que acuden al establecimiento a consumir allí sus productos son en torno al 30% del total de la clientela, frente a un 70% que o bien lo pide para llevar o acude al establecimiento para recoger el pedido y consumirlo en casa. Es decir, a día de hoy el negocio subsiste gracias a la combinación de ambas modalidades de consumo.

Para darse a conocer, además de apostar por el 'boca a boca', vallas publicitarias o 'flyers', está presente en plataformas como Just Eat, un medio que les hace publicidad. «Gracias a nuestra valoración media, nos encontramos patrocinados en varios códigos postales, lo que se traduce en que a la hora de hacer un pedido, mi restaurante aparece entre los cinco primeros. Estando en estas plataformas, nosotros ganamos de una manera que antes no podíamos alcanzar, y a cambio se paga un porcentaje de la facturación mensual. Por lo tanto hay beneficio traducido en mayor venta», afirma José María Vallejo, propietario de Pizzería Nova Carthago, mostrando su satisfacción a la fidelidad de sus clientes y las valoraciones positivas que recibe a través de este tipo de aplicaciones.

Desde la fundación de la pizzería, en el año 2010, tenían claro que querían llegar a las casas. «En plena crisis, decidimos invertir y reaccionar en base a un público que no podía gastarse mucho o que no podía permitirse en ese momento salir fuera de casa, así que nosotros lo llevamos a casa y el cliente está contento. También hay quienes llegan de trabajar tarde y no les apetece desplazarse o incluso padres que encargan la cena y se la llevamos a sus hijos», señala José, a la vez que añade la necesidad de innovar y probar cosas nuevas en el sector de la comida para llevar, ya que «corremos el riesgo de que el cliente se decante por otros productos que no podamos ofrecer».

En la Región de Murcia, las nuevas ideas no dejan de surgir. Es el caso de Foodtopía, un proyecto gastronómico que nació bajo la idea de cambiar el modo en que se hacen las cosas en la industria alimentaria, además de confiar en la economía local y los establecimientos de barrio. Su cocina se basa en alimentos de cercanía, a poder ser ecológicos, cocinados con un reducido en el consumo de energía y elevado en el mantenimiento del sabor y de los nutrientes, gracias a una novedosa tecnología de cocción. No cocinan fritos y la mayoría de sus alimentos son con proteína no cárnica y bajos en sal y azúcar.

Su concepto de comida va destinada a todo tipo de consumidores, especialmente a los que más lo necesitan: ancianos que viven solos, personas que están enfermas o tienen algún tipo de discapacidad o familias con pocos recursos, además de jóvenes a los que les preocupa la alimentación pero no tienen tiempo. Su distintivo, además de un precio de entre 1 y 2,5 euros por plato, es que los clientes pueden ir con sus propios envases y cubiertos al establecimiento, para consumir allí o llevarlo a casa. Para los olvidadizos, han suprimido el plástico con el uso de envases reutilizables, envases de usar y tirar compostables para que vuelvan a ser materia orgánica. «Cada vez que comen en Foodtopía reducen por persona y día su consumo de petróleo en 2,5 litros», señalan desde la empresa.

«Nos encontramos con clientes que vienen a comer con nosotros que nos dicen que su nutricionista o endocrino le ha dicho que nuestra dieta es adecuada y vienen todos los días. Un diabético nos confesó que desde que come con nosotros, sus niveles de azúcar en sangre se habían reducido exitosamente tras realizarse las pruebas. Eso nos enorgullece», señala Cristina Cañavate Fernández, responsable de Comunicación y Marketing.

Actualmente, cuenta con seis ubicaciones, en las que atienden diariamente a unas mil personas: Parque Científico de Espinardo, Polígono Industrial Oeste de San Ginés, Barrio del Carmen, Barrio de Vistalegre, Las Torres de Cotillas y en pleno corazón del Campus Universitario de Espinardo. Próximamente abrirán también en el Barrio de Santa María de Gracia y en Vistabella. Además, son muchos los que acuden a llevarse comida para casa e incluso se llevan raciones para congelarlas y poder consumirlos cuando les apetezca.

«Ha tenido una gran acogida y sabemos que cada vez tendrá más y más, porque cada vez hay más preocupación en una dieta saludable y en un cuidado al medio ambiente. Además, estamos devolviendo la economía al barrio», concluye Cristina Cañavate.