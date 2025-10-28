Transformar el agro desde la gestión: comienza la 35ª edición de GDP Agroalimentario de ENAE

Virginia Olivares CEO de VeryAgro y directora académica del programa GDP Agro de ENAE Business School Martes, 28 de octubre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Tras el éxito del programa Generación Digital Pymes (GDP), impulsado por ENAE Business School en el marco de la iniciativa nacional para la digitalización empresarial, damos un paso más: lanzamos la 35ª edición específica para el sector agroalimentario.

El motivo es claro. El sector agro es estratégico para la Región de Murcia y para España, pero atraviesa un momento decisivo. Como CEO de VeryAgro, empresa de base tecnológica que trabaja cada día con agricultores, fabricantes de suministros agrícola, distribuidores y cooperativas, soy testigo directo de los grandes desafíos que enfrentamos: escasez de agua y recursos, falta de mano de obra, aumento de costes, presión normativa y cambio climático.

Y estoy convencida de que la tecnología es nuestra mayor aliada para afrontarlos con éxito. Sin embargo, también constato que el sector agro es uno de los más rezagados en la carrera digital. En Murcia somos referencia mundial en tecnología agrícola, con empresas punteras en sensorización, construcción de invernaderos, fertirrigación o control climático; pero suspendemos en gestión.

El futuro del agro no pasa solo por innovar en el campo, sino también en la gestión. Y ahí es donde este programa marca la diferencia

Otros sectores nos llevan más de una década de ventaja en digitalización de procesos, gestión del talento o toma de decisiones basada en datos. Este desfase frena la competitividad y la capacidad de innovar de nuestras empresas.

La edad media del empresariado agrícola es alta, y eso también pesa. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de tiempo y conocimiento. La digitalización no es instalar un software o comprar sensores; es repensar la empresa: cómo se toman decisiones, cómo se gestiona la información y cómo se conecta el negocio con su entorno. Y para eso, hace falta formación.

Por otro lado, nuevos perfiles están entrando en el sector: ingenieros de datos, tecnólogos, gestores... profesionales que aportan otra mirada, pero que todavía son minoría. El gap entre las tecnologías disponibles y la capacidad de las personas para aplicarlas crece cada día. Si no lo abordamos con urgencia, esa brecha se convertirá en un abismo.

Además, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para atraer jóvenes a la agricultura. Necesitamos romper clichés: el agro de hoy no es el del pasado. Es innovación, sostenibilidad, estrategia y ciencia aplicada. Y eso debe reflejarse también en la formación de sus líderes.

Por todo ello, desde ENAE lanzamos esta 35ª Edición Agroalimentario, una edición exclusiva del programa GDP, diseñada a medida para el sector agrícola y agroalimentario. Su objetivo es ayudar a 2 perfiles directivos, mandos intermedios o profesionales de empresas entre 10 y 249 empleados a adquirir competencias digitales reales, aplicables desde el primer día.

El programa combina formación práctica, tutorías y trabajo directo sobre la empresa del participante. De hecho, cada alumno sale con un plan de transformación digital propio ya elaborado, listo para implementar en su organización. No se trata de teoría, sino de transformar la manera en que gestionamos y tomamos decisiones.

Además, al tratarse de una edición exclusiva para el sector Agro, el 'networking' es un valor añadido. Compartir aula con profesionales que viven los mismos retos –ya sean de cooperativas, empresas de suministros, distribución o industria alimentaria– multiplica las oportunidades de colaboración y aprendizaje conjunto.

Desde mi experiencia, puedo afirmar que el futuro del agro no pasa solo por innovar en el campo, sino también en la gestión. Y ahí es donde este programa marca la diferencia. La digitalización no es una moda: es una herramienta para ser más eficientes, sostenibles y competitivos.

El reto está sobre la mesa: o damos el paso, o veremos cómo la brecha entre lo que somos y lo que podríamos ser sigue creciendo. Por eso, esta edición nace con una misión clara: acercar la transformación digital al corazón de nuestras empresas agrícolas y dotar a sus líderes de las habilidades necesarias para pilotar el cambio.

La Región de Murcia ha demostrado ser punta de lanza en innovación agraria. Ahora nos toca serlo también en gestión y transformación digital. Y eso empieza por formarnos. Si lo tienes claro, te invito a reservar tu plaza, ya que es una edición limitada a solo 50 participantes.

El Programa Generación Digital Pymes, está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI. Si eres profesional en una empresa entre 10 y 249 empleados solicita más información o reserva en: https://www.enae.es/gdp