Siete tendencias del 'e-learning' y los modelos digitales para formación

Vivimos una revolución imparable en cuanto a talento y a aprendizaje profesional y el 'e-learning' es la respuesta en términos de alcance y de escalabilidad.

Conectar con el nuevo alumno nos obliga a entender cómo aprende la gente hoy y diseñar proyectos de formación que se integren en su día a día, consiguiendo resultados en un entorno de hiperconexión.

Por todo ello vamos a sintetizar las siete tendencias en los diseños de SmartMind en 2019 y definitiva las claves de un modelo que nos ha convertido en la principal empresa de diseño de contenidos para formación en español:

En conclusión, creemos que la situación actual no tiene vuelta atrás y el dinamismo de nuestra sociedad nos obliga a un aprendizaje permanente que no es posible sin la adaptación rápida de las ideas que planteamos junto con otras tendencias que estamos investigando para incorporar a nuestros modelos formativos como el 'machine learning', la realidad virtual o la realidad aumentada.1La doble dimensión de la experiencia de cliente en los proyectos formativos. Cualquier interacción entre personas y empresas se mide en términos de experiencia, lo que nos lleva a la primera idea de nuestro modelo: la doble dimensión de la experiencia de cliente en nuestros proyectos de formación y la integración constante de ambas dimensiones. &bull Experiencia de Alumno. Parece una obviedad decir que el alumno debe estar en el centro de cada proyecto de aprendizaje y desarrollo, pero la realidad indica que no era así en la mayoría de los casos. Hoy los alumnos toman el control. &bullExperiencia para las Empresas y Administraciones. Una vez entendida la importancia de la experiencia del alumno, debemos sumar las claves que harán que la experiencia de nuestro servicio aporte todo el valor esperado para la empresa o Administración para la que realizamos esa formación.

2Contenidos digitales actualizados, dinámicos y adaptados en términos de diseño y formato a los canales en los que van a ser utilizados. Es imposible la experiencia sin unos contenidos que la potencien. Los modelos de 'e-learning' fallan en muchos aspectos, pero hay dos especialmente evidentes: contenidos y plataformas. Ya tratamos el desastre de los contenidos de formación en anteriores artículos, es evidente que en la mayoría de los casos están desactualizados y exentos del formato adecuado a cada proyecto 'e-learning'.

3Diseño y usabilidad profesional de plataformas y contenidos. Por pura lógica, las reglas de usabilidad deben aplicarse a las plataformas y a los contenidos digitales que utilizamos en formación. Debemos presentar de la mejor manera posible toda nuestra información sin olvidar los criterios visuales y emocionales. Los alumnos, en primer lugar, escanean la información y a continuación conectan o no con ella, por lo que puedes estructurar tu contenido en varios niveles de profundidad, cada uno con una configuración diferente. Los alumnos quieren claridad, simplicidad, interacción y utilidad.

4La potencia de las Metodologías Microlearning. El microlearning se refiere a dinámicas de aprendizaje muy directas basadas en la entrega de pequeñas unidades de formación, enfocadas al aprendizaje de cuestiones concretas, dentro de un enfoque de conocimiento estratégico y monitorizado. Son bocados de conocimiento que en la mayoría de los casos utilizan el video como elemento fundamental. Contenidos de calidad que garantizan buenas experiencias de formación para un alumno 100% digital. Ajuste temporal y carga de trabajo realista y personalizada disponible, lógicamente en cualquier momento, en cualquier lugar y de manera inmediata que tiene en cuenta los nuevos paradigmas de atención (que por cierto, no es un problema tan generacional como pensamos).

5Gamificación para obtener mejores resultados. Cada día es más frecuente incorporar a nuestros proyectos de formación dinámicas e interacciones propias de los juegos para conseguir conectar a nuestros alumnos de manera más intensa, plantearles retos y motivar su avance, pero es muy importante entender cuándo tiene sentido y cuándo no.

6El futuro del aprendizaje está intensamente vinculado con la utilización de vídeo (y el presente también). Esta es, sin lugar a duda, la tendencia de mayor crecimiento a nivel internacional y se basa en las enormes posibilidades que el vídeo aporta al aprendizaje. En nuestro caso, se trata de un proceso muy elaborado con resultados de nivel profesional tanto para retrasmisiones en directo como para la grabación de proyectos en nuestro estudio y posterior edición para crear los mejores cursos en este formato. Su utilización junto con técnicas como los motiongraphics ha significado para nosotros un salto cualitativo enorme.

7La revolución de las Plataformas Ultra LMS y las grandes posibilidades de la Dinamización Automática y personalizada. Definitivamente, en general, el nivel de los proyectos 'e-learning' era muy bajo. Esto se debe a diversos motivos, uno de ellos es que las plataformas en las que se realizan estas iniciativas son muy limitadas en cuanto a diseño, tecnología e información útil para el análisis (sin olvidar los desastrosos contenidos). Nos gusta hablar de ultra LMS para describir un modelo de plataformas diferente con tecnologías de hoy, sencillez, potencia e información para garantizar la experiencia de formación definitiva como las Plataformas desarrolladas por FitLearning de la que somos socios y que ofrece las soluciones tecnológicas más completas y actuales para todo tipo de experiencia 'e-learning'.