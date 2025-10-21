Sepor confía en batir todos los récords de participación en su nueva edición

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca se presenta con el lema 'Somos sostenibles', la presencia de expertos internacionales y de las empresas más fuertes del sector

S. Triguero Lorca Martes, 21 de octubre 2025

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor) cuenta los días para la celebración de la que será su edición quincuagésimo octava. Una edición que tendrá lugar en el centro de ferias y congresos Ifelor de Lorca del 27 al 30 de octubre y que se vislumbra como una de las más multitudinarias de los últimos años, además de volver a ser un punto de encuentro de referencia para todo el sector.

Un año más, Sepor llega de la mano de un programa oficial de actividades diseñado para que los profesionales puedan analizar la situación actual del sector y, de la mano de sus grandes protagonistas, vislumbrar hacia dónde se dirige.

El éxito de Sepor radica en haberse puesto al servicio del propio sector, y de sus necesidades. «Ha sido un certamen muy atrevido desde sus inicios en los años sesenta. La feria ha sabido crecer de forma constante, buscando siempre los últimos avances de un sector en constante movimiento y posicionándose como punto de referencia gracias a nuestra importantísima comunidad», asegura Patry Bermúdez, gerente de Sepor, añadiendo al respecto que «precisamente eso, nuestra comunidad, es lo que nos hace una cita imprescindible, pues entre todos cada año somos capaces de poner de relieve las necesidades y los avances».

El lema elegido esta edición es 'Somos sostenibles', sin duda toda una declaración de intenciones tras la que se esconde un mensaje que hace referencia al presente y al futuro del sector, pero que viene del pasado. La sostenibilidad es algo que ya experimentaban de forma natural las explotaciones familiares, que vivían de lo que producían. Ahora, este término tiene un mayor alcance y es lo que Sepor tratará de poner sobre la mesa con numerosos paneles de expertos, para comunicar el compromiso del sector con la sostenibilidad.

«Todos los años contamos con sesiones que buscan fomentar el conocimiento de las últimas técnicas y avances a nivel medioambiental, sanitario, productivo... En esta edición hemos querido dar un paso y hacer de la sostenibilidad nuestra bandera, por lo que el programa contará con sesiones muy interesantes en este sentido», confirma Patry Bermúdez.

Sepor centrará sus jornadas en la innovación, la investigación o el análisis y exposición de las mejores técnicas disponibles en campos como son el medioambiental, el sanitario, el productivo e incluso el de la información al consumidor. Además, la feria volverá a contar con algunas de las empresas más potentes a nivel mundial y, junto al resto de la Región de Murcia conformará una vez más un punto de referencia para todo el planeta, algo que se demuestra en la presencia cada vez más amplia de delegaciones internacionales en el evento que buscan importar a sus países de origen técnicas, información y avances desarrollados precisamente en Lorca.

Entre las novedades más importantes que dejará Sepor esta edición hay que destacar el amplio programa técnico y del más alto nivel que presentará el Simposium. Además, este año la feria contará con el Foro Porcino Interporc Murcia, jornadas técnicas de vacuno de carne, de ovino, caprino y de razas autóctonas, así como de jornadas especializadas dirigidas al consumidor, así como la I Feria de Empleo, otra gran novedad.

El recinto ferial Ifelor vuelve a acoger íntegramente la feria. «Ifelor nos proporciona una gran versatilidad, contando con un espacio expositivo que nos permite dar cabida a las distintas empresas, aunque cada año son más las que nos solicitan espacio expositivo. Contamos con pabellones cubiertos, zonas exteriores, salas de conferencias, así como con el auditorio Margarita Lozano de gran capacidad», asegura Patry Bermúdez, que recalca al mismo tiempo el hecho de que la capacidad de estas instalaciones den a la organización la posibilidad de poder concentrar en tres días y medio tanto a expositores como la extensa programación oficial de Sepor.

Un gran altavoz para el sector

La feria se ha convertido en un gran altavoz para investigadores, organizaciones y empresas que trabajan en campos como el proceso de transformación del sector ganadero en materia de bienestar animal, la eficiencia o la mencionada sostenibilidad, de ahí que esta cita despierte siempre tanta expectación entre los expertos profesionales. Al mismo tiempo, la presencia de los principales actores del sector primario permite generar importantes sinergias.

Además de ser un foro técnico, Sepor es también una feria abierta al público, algo que permite acercar el sector a la sociedad y poner en valor su papel en la economía y el medio rural. De hecho, «Sepor cuenta cada año con la presencia de asociaciones y entidades que a través del fomento de la ganadería y la agricultura demuestran su valor como elementos fijadores de población. Además, buscamos siempre la manera de transmitir a los consumidores el valor de optar por productos de origen nacional y sostenible», recuerda la gerente de la feria.

Sepor es también un excelente escaparate para disfrutar y conocer los secretos de las razas autóctonas de la Región de Murcia, al tiempo que se pone en valor el trabajo de las asociaciones y entidades que las han recuperado. De cara a esta edición muchas de estas asociaciones han pedido poder exponer las razas autóctonas con las que trabajan y así será siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Patry Bermúdez lanza un mensaje de agradecimiento a ganaderos, técnicos y empresas. «Sepor no tendría sentido sin ellos, ni la gran familia que hemos creado entre todos», asegura. Las cifras están ahí y la organización espera batir todos los récords de participación este año. De hecho, hace meses que se completaron todos los espacios dispuestos para expositores. Y en lo que respecta a profesionales y visitantes, se espera sobrepasar las cifras de años anteriores.