Seipasa, finalista de los premios Crop Science Awards El equipo de Seipasa en una edición anterior de los premios. Seipasa La compañía competirá por obtener el máximo galardón en las categorías de Mejor Campaña de Marketing y Mejor Desarrollo de I+D+i NE. MURCIA Jueves, 26 septiembre 2019, 01:31

Seipasa, empresa española especializada en el desarrollo y formulación de biopesticidas, bioestimulantes y fertilizantes para la agricultura, ha sido elegida como finalista de los premios internacionales Crop Science Awards. Los galardones reúnen a las mejores empresas dedicadas a la protección de cultivos y se convocan para reconocer las iniciativas más destacadas en el terreno científico, tecnológico y de liderazgo empresarial.

Seipasa opta al máximo galardón en dos de las 14 categorías convocadas: Mejor Campaña de Marketing (Best Marketing Campaign) y Mejor Desarrollo de I+D+i (Best R&D Pipeline). 'La mirada de la nueva generación', finalista en la categoría de Mejor Campaña de Marketing, forma parte de las acciones que Seipasa ha desarrollado para anunciar el lanzamiento del biofungicida Fungisei en los nuevos mercados estratégicos a partir de la obtención del registro fitosanitario.

Para el director de marketing de Seipasa, Juan Manuel López, la campaña aúna dos conceptos clave para la compañía. «La agricultura vive un proceso de profunda transformación liderado por una generación de nuevos profesionales con otra mentalidad y una manera diferente de hacer las cosas. La racionalidad, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son los valores que están impulsando este cambio, y esos son los mismos principios que guiaron nuestro camino hace 20 años», destaca López.

Seipasa también opta al premio en la categoría de Mejor Desarrollo de I+D+i a través de un nuevo herbicida total elaborado a partir de sustancias de origen botánico. Se trata de un proyecto que engloba la sinergia de activos botánicos con diferentes modos de acción, menor persistencia y mayor biodegradabilidad.

«La nominación de Seipasa como finalista en esta categoría representa un enorme espaldarazo a todo el trabajo de investigación y desarrollo de nuevos proyectos que realizamos en Seipasa», asegura con satisfacción el director de I+D+i de Seipasa, Francisco Espinosa.