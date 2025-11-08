La compañía de San Pedro del Pinatar recoge la distinción a la Empresa Familiar del Año otorgada por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar

Salazones Garre recibe el Premio Herentia 2025 a la Empresa Familiar del Año otorgado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur). Este galardón reconoce su capacidad de evolucionar a lo largo de 42 años de historia, marcada por la excelencia, la innovación y el compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Su apuesta por la I+D+i y la incorporación de nuevas tecnologías para responder a las necesidades de los mercados y los nuevos consumidores ha impulsado su crecimiento continuo y su proyección nacional e internacional, consolidándose como un referente en su sector.

Fundada en 1983 en San Pedro del Pinatar por Felipe Garre y su esposa, Ana María García, Salazones Garre es una empresa familiar que elabora de manera artesanal salazones de pescado como la mojama de atún, las huevas (de mújol, de maruca y de atún rojo), el bonito graso y la caballa o viso, además de una línea de productos para dar un toque gourmet a los platos, poniendo el sabor del mar con una cuchara: las bottargas de huevas saladas y ralladas, y las dos versiones del garum, la mítica salsa del Imperio romano, que potencia el sabor de forma natural.

Ampliar Los hermanos Ana, Isidoro y Elena Garre García. S. G.

Su producción combina técnicas artesanales con la tecnología más avanzada, lo que le ha permitido obtener certificaciones internacionales de seguridad alimentaria y consolidar su presencia en España y en el exterior. La empresa destaca, además, por su compromiso con la sostenibilidad al emplear en los procesos de producción a pescado obtenido de pesca sostenible certificada con el Sello Azul MSC, energía renovable y programas de reciclaje de agua y residuos.

En 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, galardonó a Salazones Garre con el premio Alimentos de España 2023 a los Productos de la Pesca y de la Acuicultura por su demostrada trayectoria en el sector y por la calidad de unos productos que se comercializan en el mercado nacional y en el exterior, estando presentes en las mesas de una decena de países con una gran aceptación por parte de los consumidores.

Además, en ese mismo año, las salsas Garum Sociorum y Garum Haimatum recibieron el tercer Premio en la categoría de Innovación de la edición 2023 del prestigioso Salón Gourmets de Madrid. Unas salsas que fueron 'top' en el Imperio Romano y que son empleadas, cada día más, en la Alta Cocina. En las actividades de innovación asociadas a estas salsas, actualmente la empresa está desarrollando un documental sobre el Garum –con la participación de prestigiosos chefs junto con arqueólogos en museos de Cartagena, Portmán, Murcia, Alicante y Málaga- y recientemente visitó Portugal con la Gira Mundial del Garum que ya recorrió Túnez, Italia, Grecia y Francia.

Ana Garre y Néstor Giuliordoro imparten una ponencia en Fitur. S. G.

Ampliar La marca participa en el congreso Alicante Gastronómica. S. G.

Parada en la ciudad francesa de Troyes dentro de la Gira Mundial del Garum. S. G.

En la edición 2025 del prestigioso Salón Gourmets de Madrid, su hueva de mújol envuelta en cera de abeja ecológica recibió el segundo Premio Salón Gourmets 2025, en la categoría de Packaging, ya que aporta una solución ecológica con esta envoltura, que aumenta la caducidad del producto, haciendo innecesaria la refrigeración para conservarlo y permitiendo que se establezca una interacción de la sal con la envoltura que, con el paso del tiempo, hace que la hueva llegue a las notas más altas en sabor y textura. También en este año, el Instituto Internacional del Sabor de Bruselas le concedió el Premio Superior del Sabor 2025 (Superior Taste Award Double Gold Star 2025) a la mojama de atún que Salazones Garre elabora con lomos de atún de aleta amarilla que provienen de pesca sostenible certificada con sello azul MSC. La mojama de atún es un alimento saludable con las ventajas del pescado azul: posee bajas calorías y una gran cantidad de nutrientes beneficiosos como proteínas, selenio y ácido graso omega 3. Tiene un sabor a mar con una salinidad equilibrada y se puede servir en lonchas finas para el aperitivo con almendras fritas y un hilo de AOVE. También es muy apreciada en la gastronomía para poner el sabor del mar en ensaladas, tapas, salmorejo, gazpacho, sushi, pasta, pizza y arroces.

Tabla de salazones. S. G.

En sus redes sociales corporativas, en su blog Un Mar de Salazón y en su tienda online, ofrecen un recetario de platos elaborados con salazones y publicaciones de gastronomía, cultura, patrimonio arqueológico y turismo. Todo el equipo de Salazones Garre se siente orgulloso por mantener viva la tradición ancestral de las salazones, respetando y poniendo en valor a la manera artesanal de elaboración, adaptando los productos al gusto actual del consumidor, para preservarla en el tiempo y proyectarla hacia el futuro.

Más información

Dirección: Avenida Doctor Artero Guirao, 254, San Pedro del Pinatar.

Teléfono: 968 18 00 81

Instagram: @salazonesgarre

Blog: Un Mar de Salazón

