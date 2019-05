La Región de Murcia, cuna de autores y libros El sector se mantiene con nuevas editoriales que dan voz a autores locales y la recuperación de ferias que recaudan miles de euros LYDIA MARTÍN murcia Jueves, 2 mayo 2019, 02:29

En sus páginas se suceden historias que mezclan las vivencias y la ficción, lo real con lo imaginario. Desprenden un olor particular y acompañan en infinidad de momentos. Los libros, lejos de lo que se pueda creer en la actualidad, siguen siendo artículos que acompañan a todo tipo de públicos, no solo para los más románticos de este formato. Se mantienen con el paso del tiempo aunque, cada vez en mayor medida, conviven con los formatos digitales.

En la Región de Murcia, las cifras en torno al fomento de la lectura y la compra de libros son esperanzadoras. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2018, Murcia es la quinta comunidad española donde más libros se compran; sin embargo, los murcianos leen menos que la media española. El crecimiento ha sido de 0,6 en lectores de libros en tiempo libre (58,8%).

En datos nacionales, la proporción de compradores de libros ha aumentado, con un 62,4% frente al 61% del año anterior, así como de libros comprados, con una subida de 0,9 puntos. Aunque el libro físico sigue predominando, casi tres de cada diez lectores ya se decantan por el libro digital en su tiempo libre, aunque se trata de un lector más joven que el del papel.

El coste de lanzar un ejemplar al mercado es de unos 3.000 euros Los compradores han aumentado en un 1,4% respecto al año pasado

Los guardianes de estos tesoros, en su concepto más originario, en ese papel palpable cargado de letras, no son solo las bibliotecas, sino también en las tiendas de libros. Una de las más antiguas de la Región es la Librería Ramón Jiménez, más conocida como la librería de Los Soportales, que mantiene sus puertas abiertas desde 1947 con el fin de participar en el ámbito cultural de la ciudad de Murcia. En los últimos años, con los avances tecnológicos, internet y las grandes superficies, se mantienen con «mucha dificultad y esfuerzo», según José Martínez Rodríguez, titular del negocio. Y es que el olor de un libro no se puede comparar con el de un ebook: «Amamos el libro y hacer feliz al público con la magia de los libros que hacen soñar, pero es cierto que se necesita ayuda del Estado para fomentar la lectura y el pequeño comercio, que desaparecerá como sigamos así. Qué tristeza cuando no haya luces de comercios murcianos que alumbren la ciudad», afirma, añadiendo que en sus estantes siempre hay hueco para los autores locales.

En Cartagena, Librería Centro se mantiene fiel al formato físico, aunque su gerente María Ruiz es consciente de que a día de hoy es imprescindible disponer de un catálogo 'online' y lo tiene en proyecto para lanzarlo próximamente. Sin embargo, por mucho que avancen los nuevos formatos, a su parecer, «el libro siempre tendrá un lugar importante para todas las personas interesadas en el mundo de la cultura, y no solo para los románticos». «Las editoriales han cambiado de estrategia y el libro digital se ha impuesto en parte, pero lo que está claro es que la gente que ha conocido el libro de siempre sigue manteniéndolo como compra, necesidad y regalo en muchas ocasiones», añade la gerente. Entre risas afirma que, a pesar de tener edad de estar jubilada, sigue trabajando, lo que para ella significa «que estamos abiertos por amor al libro», manifestando su deseo de que se mantenga el sector y mejore «por el bien y la calidad de vida de las generaciones jóvenes».

Las ferias del libro han sido convocatorias de gran tradición no solo en la Región, sino en toda España. Editoriales, libreros, distribuidores, organismos oficiales y entidades afines al libro componen las casetas, exponiendo libros nuevos de cualquier temática, vendiéndolos y fomentando la lectura. Son el mejor escaparate para acercar al lector con el autor.

El pasado año, tras diez años de parón, la Feria del Libro de Murcia volvió al paseo Alfonso X con una gran acogida. Más de 35.000 personas se acercaron a esta feria en sus tres días de duración, que recibió también a 480 autores y se vendieron unos 8.500 libros, lo que se tradujo en alrededor de 125.000 euros de ventas. El éxito de esta convocatoria ha hecho que la cita en este 2019 sea más ambiciosa. «En tres días las cifras marcaron un antes y un después en la Feria. Tanto es así, que los propios expositores nos solicitaron para este año más días», señala Asensio Piqueras, presidente de la Asociación Palín y responsable de la Feria del Libro de Murcia. Así, serán cinco días, 50 casetas, 50 actos culturales, 500 autores y se esperan 50.000 personas del 2 al 6 de octubre.

El responsable de la Feria del Libro de Murcia afirma que «la feria se queda en la ciudad si los lectores lo quieren», y están poniendo todo su esfuerzo para que así sea. Como lector incansable, Asensio asegura que «buscamos el libro que nos gusta, el tema que nos atrae, el autor de moda».

En la Región hay otras convocatorias que también suscitan gran interés.

La escritora Lola Gutiérrez organiza las denominadas ferias modernistas del libro, que se valen de la arquitectura de la ciudad para mostrar encajes, sombreros y literatura, que se dan la mano. Escritores, libreros y editoriales, presentan las últimas novedades ataviados con prendas de la época modernista de la ciudad de Cartagena, endulzando las cubiertas de los libros para ganar lectores, algo que «suena sencillo, pero que implica muchas horas de trabajo», según afirma la creadora de la iniciativa. Además, la escritora también está trabajando, junto a un equipo de personas, para que la Feria del Libro de Cartagena regrese a la Ciudad después de once años.

Lola lo tiene claro: «La literatura debe tomar protagonismo y salir a la calle. La cultura es un motor de crecimiento real y se debe apostar por ello. No se trata de lujo ni un bien de consumo. Los actos culturales son bases solidarias donde se asienta todo nuestro desarrollo futuro. Es por ello que hay que potenciarlo, conservarlo».

El conjunto de las editoriales españolas registró 76.181 nuevos títulos durante el año 2018 en todos los formatos y en todas las lenguas, según datos de la Agencia del ISBN. De estos, 18.951 lo fueron en formato digital, lo que equivale al 25% del total. En la Región de Murcia, el número de títulos registrados el pasado año fue de 852, lo que supone un 1,1% sobre España, y siendo 137 de ellos en formato digital (16%). En todo el país, la industria editorial mueve anualmente más de 3.000 millones de euros, y da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas.

En los últimos años ha habido un florecimiento de editoriales independientes en la Región de Murcia, poniendo a disposición de los autores noveles canales para que sus obras puedan llegar los lectores, favoreciendo tanto la publicación como la promoción y la distribución, ya que esta última parte es la más difícil. En este contexto nació MurciaLibro, cuyo precursor, Fran Serrano, la define como una «editorial tradicional» ya que no cobra a los autores que publican. Se trata de un respaldo importante ya que, según afirma Serrano, poner un libro en el mercado tiene un coste en torno a los 3.000 euros, teniendo en cuenta una tirada inicial de unos 400 ejemplares de un libro de no más de 300 páginas.

La particularidad de MurciaLibro es que se encarga de la promoción de la literatura murciana: no solo autores que sean murcianos de nacimientos, sino que estén relacionados de manera directa o tangencial con esta tierra. Casi la mitad de los títulos que publica al año proceden de manuscritos que envían los autores a través del correo electrónico o por vía postal, rompiendo con el mito de que los editores no hacen caso a las obras de autores desconocidos que les llegan.

Se persigue que los autores murcianos den el salto y alcancen un reconocimiento generalizado a nivel nacional e incluso en los países hispanohablantes. Que puedan fichar por grandes grupos editoriales, aunque ello signifique que «vuelen» de su nido. «Todos mis autores tienen un sobrado potencial para aspirar al mayor de los éxitos. Muchos de ellos han logrado ya importantes triunfos, y seguro que vendrán muchos, muchísimos más», afirma el director de MurciaLibro.

En Cartagena, Malbec Ediciones ya suma alrededor de 60 títulos de autores de toda España. Nació hace tres años y medio, cuando Javier Salinas quiso plasmar su experiencia en el campo de la autoedición y empezar a dar a conocer nuevos talentos literarios y conseguir que sus obras tengan visibilidad en medios y en puntos de venta. Su meta no es solo publicar autores con amplia trayectoria en los que cree del ámbito regional, sino también del resto del país. Sin embargo, más de la mitad son autores murcianos y cartageneros.

Además de fomentar la creación literaria a través de puntos de encuentro con lectores en tiendas, librerías, ferias, etc., ha lanzado Cartagena Colección, que busca difundir la Historia de Cartagena en todos sus aspectos. En breve lanzará la Colección Matrice, destinada a autores de la Comunidad de Madrid. Actualmente, sus publicaciones se venden a nivel nacional a través de la Casa del Libro y están trabajando para tener cada vez más presencia en librerías de todo el país.

Desde MurciaLibro y Malbec Ediciones, ambas con una facturación anual que gira en torno a los 40.000 euros, coinciden en algunos aspectos: la dificultad que se encuentra a la hora de promocionar una obra literaria, los costes de hacerlo y la falta de respaldo por parte de las administraciones públicas. «Desde el ámbito privado se está haciendo mucho. Sin embargo, las administraciones públicas han descuidado muy mucho el campo literario», afirma Javier Salinas; algo que secunda Fran Serrano, que añade que «esporádicamente se ven algunas señales de querer cambiar este ambiente de abulia». «El hábito de leer hay que estimularlo desde la infancia, cuidando, por ejemplo, la programación de lecturas en los centros docentes, ofreciendo textos que estimulen al niño y logren seducirlo; sobre todo, que tenga acceso a libros que no lo aburran, pues, si ello sucede, entonces sí que habremos perdido a un futuro lector de manera irremisible», matiza el director de MurciaLibro.