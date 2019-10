«Ser reconocido en tu tierra es una de las mayores satisfacciones de un empresario» David Hernández Zapata en el CEIBS. A. Z. Socio fundador de Davidwine L. MARTÍN. cartagena Jueves, 10 octubre 2019, 01:33

Davidwine es la primera compañía extranjera en la historia de China que ha pasado de convertirse de empresa a marca en menos de cinco años. Creada por David Hernández Zapata, se trata de una marca de vinos de Jumilla cuya filosofía es que todos sus proveedores sean 100% de la Región de Murcia.

Davidwine es un ejemplo de superación y éxito empresarial, una motivación para los emprendedores, estudiado como 'caso de éxito de branding' en CEIBS, una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Su fundador cuenta cómo comenzó esta andadura.

Su caso es de aquellos que se suele poner de ejemplo cuando se habla de transformar una idea en rentabilidad, ¿cómo comenzó su aventura como emprendedor?

-Arruinándome. Yo nací en una familia de empresarios, pero siempre trabajé dentro del negocio familiar. Decidí montar una empresa fuera de la familia con el ánimo de ser primera generación como lo fueron mis padres y abuelos, y cuando todo iba viento en popa llegó la crisis. No tenía bien medida la situación, mi inversión era mayor a lo que podía asumir dado el parón de las ventas y me arruiné. Afortunadamente debido a nuestro protocolo familiar no perjudique a nadie más que a mí mismo. Mi segunda y mayor experiencia como emprendedor fue a consecuencia de mis circunstancias.

¿Cuáles cree que han sido los puntos fuertes que han hecho que su producto haya conseguido tal éxito?

-La estrategia de la foto, la paciencia para aprender y entender la cultura china, la estrategia de marca y una fantástica determinación.

¿Por qué en China y no en su tierra?

-La crisis es en 2008 devastó literalmente la Región, y se barruntaba que todo lo que no fuese exportación, poco por venir se auguraba, y parece que algo de razón tenía esa intuición y razonamiento. China porque era un mercado enorme con grandes tasas de crecimiento y sin prejuicios comerciales, los costes de primer establecimiento eran bajos, la seguridad alta y ser extranjero tenia algunas ventajas.

¿Qué expectativas tiene de cara al futuro en el país asiático con su producto?

-Todas. China es una potencia mundial, la sociedad media va en camino, el consumo interno en aumento, los hábitos de consumo cada vez más parecidos a los occidentales y, sobre todo, un camino ya recorrido de ocho años, que me da la seguridad y el conocimiento para sentirme familiar en todos los procesos comerciales del gigante asiático.

¿Qué ha significado para usted el reconocimiento empresarial de COEC?

-Ser profeta en la tierra de uno, ser reconocido en tu Región es una de las mayores satisfacciones que un empresario pueda tener.

Los hechos marcan la historia, las personas se van, yo me iré de este mundo, pero mi hazaña personal servirá, será útil -o así pretendo que sea-, para hacer más fácil la superación de los emprendedores, en los momentos dramáticos de la vida. Servirá como un ejemplo más de que las circunstancias nunca van a poder más que la voluntad humana.