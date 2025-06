Proteger frente a la rabia: una obligación legal, una necesidad sanitaria y un compromiso colectivo

EFQ Murcia Jueves, 26 de junio 2025, 00:01 Compartir

La rabia es una de las enfermedades zoonóticas más antiguas y temidas del mundo. Provocada por un virus que afecta al sistema nervioso central, se transmite principalmente a través de mordeduras de animales infectados. La gravedad de esta enfermedad radica en que es incurable y una vez que aparecen los primeros síntomas clínicos, la vacuna no es efectiva y por tanto, es letal en prácticamente todos los casos.

Gracias a las campañas de vacunación y a un sistema veterinario eficaz, España ha logrado mantener la rabia fuera de su territorio de forma generalizada, con casos muy aislados vinculados a animales importados ilegalmente o procedentes de zonas de riesgo. Sin embargo, esto no significa que se pueda bajar la guardia. En regiones del norte de África, Europa del Este, Asia y América Latina, la rabia continúa siendo endémica, y los movimientos de personas y animales entre países hacen que el riesgo siga estando presente.

Obligatoria y esencial

En la Región de Murcia, la vacunación anual contra la rabia es obligatoria para perros y también para gatos y hurones. Este acto sencillo, económico y seguro, protege no solo a las mascotas, sino a toda la sociedad.

«La rabia es un enemigo silencioso», advierte la veterinaria Luisa Medina de Zafra

No vacunar a los animales conlleva sanciones administrativas y puede considerarse una infracción grave, además de suponer un riesgo para la salud pública. Tal y como establece la legislación vigente, todos los propietarios están obligados a garantizar esta protección básica. La rabia no se ve, no avisa y cuando se manifiesta, ya es demasiado tarde.

En viajes al extranjero

Con la llegada del verano y los viajes internacionales, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia lanza también un mensaje claro a la ciudadanía: «Si viaja a países donde la rabia es endémica, extreme las precauciones».

«Evite tocar, acariciar o alimentar animales desconocidos, especialmente perros y gatos callejeros, monos y murciélagos, por muy amigables que parezcan. Si sufre una mordedura o arañazo, actúe con rapidez: lave la herida con agua y jabón durante varios minutos, aplique un desinfectante, y acuda sin demora a un centro médico. Allí se valorará la necesidad de administrar la vacuna antirrábica de forma preventiva».

En la Región, no vacunar a los animales conlleva sanciones administrativas

En muchos casos, una intervención médica rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La vacunación tras la exposición es altamente efectiva, pero debe administrarse antes de que aparezcan los síntomas. Por eso es tan importante no subestimar ninguna mordedura o arañazo en zonas de riesgo.

Entre todos

El Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia recuerda que la lucha contra la rabia es una responsabilidad colectiva: de las instituciones, de los profesionales sanitarios y, especialmente, de los propietarios de animales.

En palabras de Luisa Medina de Zafra, vicepresidenta del Colegio: «La vacunación contra la rabia es un acto de protección, pero también de civismo. A veces olvidamos que vivimos en una red global, donde una enfermedad erradicada en un país puede volver a aparecer si se descuida la prevención. La rabia es un enemigo silencioso, y la mejor defensa que tenemos es la vacunación. No vacunar a nuestras mascotas pone en riesgo a toda la comunidad».

La vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, Luisa Medina de Zafra.

Información, prevención y responsabilidad

La clave está en prevenir. El virus de la rabia no distingue entre especies: puede afectar a perros, gatos, hurones, zorros, murciélagos e incluso a las personas. Vacunar es actuar con responsabilidad, proteger la salud pública y contribuir al bienestar animal.

Si tiene dudas sobre si su animal necesita la vacuna, acuda a su clínica veterinaria. Los profesionales colegiados están capacitados para asesorarle y velar por la salud de su mascota y la de todos.