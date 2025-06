Premios Frecom: la construcción que lidera, innova y mejora vidas

N.E. Murcia Miércoles, 18 de junio 2025, 00:46 Comenta Compartir

«¿Qué tienen en común un donut, unas gafas de sol y un teléfono móvil?». El lector tendrá que seguir leyendo este reportaje para saberlo. Y es que esta fue una pregunta que se lanzó en la Finca Buenavista durante la XXXVI gala de los Premios Frecom, organizada por la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), que en esta edición ha reivindicado el papel transformador del sector, tanto en lo económico como en lo social. Bajo el lema 'Construimos futuro. Mejoramos vidas', la ceremonia puso en valor a quienes lideran con visión, innovan con propósito y construyen con impacto.

El presidente de Frecom, José Hernández, abrió el acto con un mensaje directo: «Detrás del hormigón y las obras hay personas que invierten, que arriesgan y que generan empleo de calidad. Y merecen todo el reconocimiento». A la vez, no eludió los desafíos que afronta el sector: la falta de mano de obra cualificada, el sobrecoste de materiales, la presión fiscal y la necesidad urgente de colaboración público-privada real.

Talento, liderazgo y excelencia profesional

El Premio a la Empresa del Año fue para José Díaz García, una constructora-promotora de San Javier reconocida por su trayectoria consolidada en obra civil, edificación y obra hidráulica, y por su firme apuesta por la innovación técnica como motor de crecimiento.

El Empresario del Año fue Antonio Ballester, CEO de Cementos La Cruz y vicepresidente del Grupo Terrapilar, por ser un referente empresarial «cuya visión y compromiso son un privilegio para el sector». Ballester aprovechó su intervención para, además de agradecer el apoyo a su equipo, su familia y su esposa, reivindicar la habitualmente maltratada imagen del empresario.

José Ruiz, fundador de la lorquina Construcciones José Ruiz, recibió el Premio a la Trayectoria Profesional por sus más de 40 años de trabajo ejemplar en el sector. Su legado es uno de los más sólidos del sureste español.

El reconocimiento institucional por excelencia, la Paleta de Oro, recayó en Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), por su impulso a la innovación del sector mediante iniciativas como el foro 'Building Revolution', y por su papel clave en la colaboración público-privada gracias a su visión estratégica y cercanía con el tejido empresarial.

Premios con impacto: sostenibilidad, igualdad y formación

La categoría Mujer en la Construcción premió a María Dolores Zapata, ingeniera y directora de Producción en Construcciones Uorconf, por su amplia carrera profesional en el sector, así como su compromiso con la igualdad y participación en programas de atracción de talento femenino como Technovation Girls.

Casas Mundejo recibió el Premio a la Innovación por su sistema de construcción industrializada, que mejora plazos, optimiza procesos y responde a las exigencias del nuevo mercado de vivienda sostenible.

CHM se alzó con el Premio a la Sostenibilidad por su compromiso con la reducción del impacto ambiental, integrando criterios sostenibles en sus procesos como parte de una estrategia transversal en la empresa. Recogió el galardón Francisco Martínez, quien dedicó el premio a Tomás Martínez Berna, Consejero Delegado de CHM, definido como un líder visionario que fallecía hace un año.

En la categoría Empleo y Formación, el reconocimiento fue para Salesianos Cartagena, por su trabajo constante en la formación técnica de jóvenes y su apuesta por la capacitación de los profesionales del futuro.

Áridos Cutillas fue premiada en Responsabilidad Social Corporativa por su implicación en proyectos como la Ruta de las Canteras de Afarem, ejemplo de sostenibilidad, patrimonio y valor social. Fue Gabriel Moñino quien, al recoger el premio, lanzó la pregunta: «¿Qué tienen en común un donut, unas gafas de sol y un teléfono móvil?» Respuesta correcta: ¡áridos! «La segunda sustancia más consumida por el hombre después del agua». Sin ellos no existiría el mundo tal y como lo conocemos, aunque poca gente sepa de su importancia, poniendo así en valor el trabajo que se realiza desde las canteras de la Región.

Grupo Sermaco fue galardonado con el Premio a la Seguridad y Salud Laboral, por su enfoque preventivo y su labor de concienciación desde una cultura empresarial orientada al bienestar en de los trabajadores en obra.

Frecom y Astrade, juntos por la inclusión

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de los usuarios de Astrade, Asociación para Personas con Trastorno del Espectro Autista, que formaron parte del equipo de protocolo y entregaron los premios junto a representantes institucionales. Marisol Conesa, psicóloga y usuaria de la Asociación, copresentó la gala, y emocionó al público con su mensaje: «Aunque yo no construya edificios, sí sé lo que es construir una vida».

Como símbolo de esta alianza social, los asistentes recibieron una pulsera solidaria con iconografía inclusiva. «Representa nuestro compromiso con una sociedad que no deje a nadie atrás», subrayó el presidente de Frecom.

Una red de apoyo al sector: patrocinadores con propósito

La gala fue posible gracias al respaldo de patrocinadores comprometidos con el sector. Entre ellos, el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON), ENAE International Business School, Cementos La Cruz, González Soto, HG Patrimonial, Constructora José Díaz García, Construcciones José Ruiz, Audi Huertas Motor, Musaat, Pegiro, Grupo Talasur, Terrapilar y The Art of Living in Spain (Altaona-Taolis).

Musaat, además, quiso sumarse al espíritu festivo sorteando una cena para dos en La Cabaña de la Finca Buenavista. Y ENAE International Business School entregó un cheque regalo de 1.000 euros para cada uno de los 10 galardonados, destinado a formación de posgrado, reforzando así su apuesta por el aprendizaje continuo y la excelencia profesional. La gala también estuvo acompañada por dos vehículos de Audi Huertas Motor, ejemplo de innovación y liderazgo regional.

Un sector que construye Región

Con 250 asistentes y la presencia de organizaciones empresariales y representantes institucionales como el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro; el presidente de Croem, Miguel López Abad; la de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes, y la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, la gala reafirmó el papel del sector como motor económico y social.

Los Premios Frecom demostraron que la construcción murciana no solo levanta estructuras: levanta oportunidades, liderazgo e inclusión. Un sector que, con rigor y corazón, sigue construyendo futuro.