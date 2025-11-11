El Perolo traza la 'Ruta de la Suerte' desde San Pedro hasta el Teatro Real de Madrid

Los actores Pepa Aniorte, Jordi Sánchez y Alfonso Delgado, entre otros, acompañan al CEO de la administración a lo largo de siete etapas; la siguiente ruta rendirá homenaje al 'calvo de la lotería'

Benito Maestre San Pedro del Pinatar Martes, 11 de noviembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Miguel Ángel Zapata, director ejecutivo de la administración de loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, conocida popularmente como El Perolo, ha trazado la 'Ruta de la Suerte' entre su municipio y Madrid, con motivo del décimo aniversario del establecimiento, que tiene a gala haber repartido un total de 48 premios mayores del Sorteo Extraordinario de Navidad, cinco de ellos el Gordo.

Los casi 800 kilómetros que separan ambos puntos los ha hecho Zapata en compañía de actores, deportistas, filósofos y comunicadores nacionales. El punto de partida fue el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, el pasado 23 de agosto, y la iniciativa finalizó, siete etapas después, en el Teatro Real de la capital española, donde cada 22 de diciembre atrae la atención de millones de personas.

«Si buscas en el diccionario, la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Pero, para mí, la suerte es realmente el gran eslabón perdido cuando buscamos por qué suceden las cosas», afirma el CEO de El Perolo. Con este concepto como leitmotiv, el lotero emprendió la 'Ruta de la Suerte' junto a siete personajes, realizando paradas en las Salinas de San Pedro, con Pepa Aniorte; el Santuario de la Esperanza de Calasparra, con Rafael Narbona; Los Chorros del Río Mundo (Albacete), con Nacho Guerreros; la Ciudad Encantada (Cuenca), con Kike Quintana; los molinos de Consuegra (Toledo), con Fernando Romay; el Museo de la España Mágica de Toledo, Jordi Sánchez, y el Teatro Real de Madrid, con Alfonso Delgado.

Precisamente, el actor Delgado emocionó a todo un país en el anuncio de la Lotería de Navidad en 2014, en el que su personaje (Manuel), en paro, no pudo comprar ese año el décimo, que resultó premiado, en el bar de Antonio, quien se lo había guardado.

En todas las etapas, Miguel Ángel Zapata, con una gran capacidad oratoria, aprovechó para reflexionar en tono distendido con sus invitados. Las entrevistas, grabadas en formato vídeo-podcast y de unos 20 minutos de duración, se publican semanalmente en sus redes sociales. Hoy, lanzan el quinto tramo con el exjugador de baloncesto Fernando Romay.

Además, Zapata y sus acompañantes colocaron monolitos de piedra –tallada en Caravaca de la Cruz– en cada uno de los siete altos en el camino, con el objetivo de delimitar la 'Ruta de la Suerte'. Las piezas llevan mensajes grabados relativos a cada entrevistado.

La ilusión continúa

En El Perolo, ya dan por asegurada la segunda edición de esta iniciativa, que mantendrá la meta en el Teatro Real de Madrid. También está prevista que la tanda de nuevos capítulos comience en Londres, concretamente en los Teatros del West End, donde el actor británico Clive Arrindell, conocido en España como el 'calvo de la Lotería', ponía voz a los personajes de Shakespeare.

A este homenaje póstumo (el hombre falleció en verano de 2024) se le sumará otro el próximo 22 de diciembre en la administración de Miguel Ángel Zapata, que consistirá en la colocación en la puerta del establecimiento de un ladrillo de bronce en su honor. «Hemos invitado a familiares, amigos y compañeros de profesión de Clive Arrindell», apostilla el lotero.