Premios Amusal 2025: Cuando reconocer es también transformar

En un año cualquiera, entregar unos premios empresariales puede ser un gesto significativo. Pero hacerlo en 2025, en plena Murcia Capital Española de la Economía ... Social y coincidiendo con el 1.200 aniversario de la ciudad, convierte a los Premios amusal 2025 en algo más que un reconocimiento: los transforma en una declaración económica y social de primer nivel.

El propósito de amusal –personas, empleo y empresas con Valores– no es un simple lema institucional. Es una forma de entender la empresa desde el humanismo, el trabajo digno y la responsabilidad. Es, además, el marco que explica por qué estos galardones adquieren un significado especial en este año tan simbólico para la Región de Murcia.

Las sociedades laborales, a pesar de su aportación, siguen siendo una figura poco conocida para una parte del tejido empresarial. Sin embargo, representan un modelo plenamente alineado con los retos actuales: empleo estable, participación de las personas trabajadoras, arraigo territorial y compromiso con el entorno. Son empresas donde capital y trabajo conviven de forma equilibrada, generando un modelo empresarial más sostenible.

En la Región de Murcia, la economía social –que reúne a sociedades laborales, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades y otras fórmulas– aporta una base sólida y constante al desarrollo económico y social de la Región.

Este modelo no se limita a crear puestos de trabajo: crea empleos con sentido, estables, participados y orientados al bien común. Su esencia es sencilla y transformadora: quien trabaja, decide. No hay deslocalizaciones impulsivas ni crecimiento sin responsabilidad. Son empresas que priorizan la reinversión para fortalecer proyectos, abrir nuevas oportunidades y asegurar futuro para las personas que los sostienen.

En este contexto, los Premios amusal 2025 cumplen un doble propósito. Por un lado, ponen en valor trayectorias reales: empresas que han confiado en el emprendimiento colectivo, organizaciones que han sabido adaptarse e iniciativas que demuestran que el modelo de sociedades laborales es una realidad sólida y creciente en nuestra Región. Por otro, actúan como reflejo colectivo de lo que queremos proyectar como sociedad: qué valores defendemos, qué tejido productivo queremos visibilizar y qué mensaje lanzamos a quienes buscan un futuro laboral o desean emprender sin renunciar a sus principios.

Distinguir iniciativas de economía circular, innovación social, labor humanitaria, trayectoria empresarial, emprendimiento o compromiso con las personas es reconocer que el éxito económico ya no puede medirse únicamente por los beneficios. También debe valorarse por la aportación al territorio, el impacto social y la capacidad para generar igualdad de oportunidades. Ese es, precisamente, el sentido de empresas con valores.

Los Premios amusal 2025 se integran de forma natural en la narrativa de la capitalidad. No son un acto más: representan lo que la economía social significa para la Región de Murcia. A través de las personas y equipos que reciben estos galardones, la capitalidad adquiere rostro y demuestra que otro modelo empresarial es posible.

Los premios también ponen en valor la modernidad de las sociedades laborales, un modelo alineado con las prioridades europeas: democracia económica, cohesión territorial, sostenibilidad y empleo digno.

Además, generan referentes para la juventud y para quienes desean emprender, visibilizando empresas donde las personas son protagonistas. Y fortalecen las alianzas entre administraciones, organizaciones empresariales, universidades y el sistema financiero de la economía social, consolidando un ecosistema que avanza unido hacia un desarrollo más justo y sostenible.

Los Premios amusal 2025 son una invitación a repensar la empresa y el desarrollo económico de la Región de Murcia. A reconocer que existen empresas que nacen y crecen para construir empleo estable, arraigo territorial y futuro compartido, fieles al propósito que guía la acción de amusal.

En un año en que Murcia se proyecta ante España y Europa como referente de la economía social, estos galardones de amusal nos recuerdan que son nuestras empresas, con su trabajo diario, quienes convierten el lema de 2025 en una realidad tangible. Porque, al final, lo verdaderamente esencial somos las personas.