GM Oposiciones organizará una jornada informativa para lanzarse a opositar con éxito El encuentro reunirá a representantes de las tres administraciones, antiguos alumnos y preparadores del centro en el edificio Marla Center, en Murcia, el viernes 3 de octubre, a las 18 horas

Opositar es una carrera de fondo que implica disciplina, esfuerzo y compromiso personal. Conseguir la ansiada plaza no solo es una meta profesional, sino también la garantía de un trabajo estable, con proyección de futuro y orientado al servicio público. A esto se suma que este sistema de acceso a la Administración Pública asegura la igualdad de oportunidades de los aspirantes, dado que todos juegan en las mismas condiciones, con criterios objetivos de mérito y capacidad.

Con el objetivo de arrojar luz a quienes deseen iniciar este proceso y mostrar sus ventajas, además de realizar una radiografía del presente y futuro del sector de las oposiciones en España, el Grupo GM Oposiciones organizará un evento el próximo viernes, 3 de octubre, en Murcia. Tendrá lugar en el salón de actos Marla Center y comenzará a las 18.00 horas.

El encuentro reunirá a un nutrido panel de expertos que darán las claves para que las personas interesadas en preparar una oposición sepan cómo hacerlo y también las opciones que tienen a su alcance a nivel nacional, regional y local.

En concreto, participarán representantes de las tres administraciones: Administración General del Estado (Antonio Marín Saura, vicesecretario general de la Delegación de Gobierno en la Región), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Gloria Llor, jefa de Servicio de Selección) y Ayuntamiento de Murcia, que reflejarán el estado actual de las ofertas de empleo y público, así como las oportunidades y necesidades de talento que requerirán las administraciones en los próximos cinco años.

Además, intervendrán antiguos alumnos de GM Oposiciones que ya son funcionarios para contar su experiencia como opositores y cómo viven en la actualidad siendo trabajadores públicos. Por su parte, los preparados de GM Oposiciones desvelarán las pautas para una buena preparación y lo que los estudiantes tienen que hacer para conseguir sus plazas.

«Será una jornada muy útil para toda aquella persona que quiera tener información de cómo están actualmente las ofertas de empleo y de las oportunidades laborales que ofrece las administraciones, así como conocer de primera mano que es ser opositor y cuáles son las mejores estrategias para conseguir tu plaza de funcionario», asegura Jorge Riveiro, CEO y fundador del Grupo GM Oposiciones.

GM Oposiciones, cabe resaltar, es uno de los principales centros de formación en la preparación de oposiciones a nivel nacional, con tres sedes: dos en Murcia y una en Madrid. Cuenta con más 2.000 alumnos y un equipo humano multidisciplinar, integrado por profesionales especializados en cada una de las áreas que imparten, con experiencia contrastada y comprometidos con este proyecto educativo. En el ámbito de las oposiciones, los docentes son exclusivamente funcionarios de carrera que han superado los mismos procesos selectivos a los que se enfrentan los alumnos, garantizando una enseñanza respaldada por la experiencia en los temarios y procedimientos. Al finalizar el evento, se habilitará un espacio de 'networking' para que los asistentes y ponentes puedan compartir sus experiencias, resolver dudas y crear sinergias. Las personas que quieran asistir tienen que inscribirse a través de los teléfonos 968 13 40 56 y 636 77 83 79.