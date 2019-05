«Los niveles actuales del euro hacen que la competitividad del producto español aumente» Roberto Cobo, ayer en Murcia. Alfonso Durán / EFQ Responsable de Estrategia de FX de BBVA Murcia Jueves, 23 mayo 2019, 03:53

S. Triguero. Roberto Cobo, responsable de Estrategia de FX de BBVA, se reunía ayer miércoles en Murcia con los clientes más importantes de la zona, importadores y exportadores con gran peso económico a nivel global, y por tanto compañías con exposición al sector exterior, para quienes analizó la compleja situación internacional actual, informándoles sobre cómo y de qué manera pueden afectar estos movimientos del mercado en su negocio y asesorarles acerca de las posibles acciones a tener en cuenta ante estos previsibles escenarios, con el fin de que sus decisiones de inversión no sufran los continuos vaivenes del mercado, lo hagan lo menos posible o incluso puedan beneficiarse tomando las decisiones oportunas.

¿Qué escenario se presenta a corto plazo para los empresarios que exportan o importan?

-Al igual que en los últimos trimestres, el escenario de cara al resto de 2019 se presenta incierto y desafiante, ya que siguen existiendo muchos riesgos políticos y geopolíticos que podrían desestabilizar aún más el ciclo macroeconómico. El conflicto entre EE UU e Irán, las políticas proteccionistas (las guerras comerciales de Trump), el 'Brexit', las elecciones al Parlamento Europeo de este próximo fin de semana, el enfrentamiento entre gobiernos populistas como el de Italia y la Comisión Europea por las políticas fiscales son ejemplos de riesgos a corto plazo que seguirán afectando a las expectativas de mercado, a los flujos de capitales y por consiguiente al mercado de divisas para las empresas con exposición al sector exterior.

-Las decisiones de inversión y contratación de los empresarios se ven afectadas por las expectativas de mercado y la incertidumbre es un factor que reduce el apetito de los inversores por asumir riesgos. Además, en el contexto actual, en el que el aumento del populismo ha derivado en políticas proteccionistas por parte de EE UU o a la renegociación de tratados comerciales como el proceso del 'Brexit', los empresarios se pueden enfrentar a que sus importaciones o exportaciones se vean afectadas por restricciones arancelarias o por contingentes.

¿Se puede ser esperanzador ante temas como el 'Brexit' o la confrontación comercial abierta entre China y Estados Unidos?

-Desde BBVA somos optimistas sobre las posibilidades de una salida ordenada de Reino Unido de la UE. El retraso de la aplicación del artículo 50, la actitud constructiva por parte de los negociadores de la UE y las consecuencias negativas que tendría una ruptura para la economía británica y la europea nos llevan a seguir viendo un entendimiento entre ambas partes como el escenario más probable. No obstante, hay riesgos de una salida desordenada dada la división que existe no solo en la sociedad británica sino también en el Parlamento e incluso dentro de los partidos Laborista y Conservador. Es un escenario binario en el que un acuerdo sería netamente positivo para la libra y en el que la falta de entendimiento debilitaría la divisa británica. Respecto al conflicto comercial entre EE UU y China, la implementación reciente de tarifas adicionales por parte de EE UU a las importaciones chinas nos lleva a ser más cautelosos sobre la evolución de las negociaciones a futuro. No obstante, la falta de entendimiento y una guerra comercial total tendrían implicaciones negativas para ambas economías en un momento en el que China continúa ralentizándose y EE UU se enfrenta a un ciclo muy maduro (casi el ciclo de crecimiento más largo de la historia). Además, dado que Donald Trump se enfrenta a elecciones en 2020 y creemos que intentará llegar a un acuerdo en los próximos meses para evitar que el ciclo macroeconómico estadounidense se vea afectado negativamente.

¿Cómo afecta la actual coyuntura internacional al empresariado murciano más exportador y vinculado en gran medida a los productos hortofrutícolas y la alimentación?

-Los productos hortofrutícolas y de alimentación son bienes de primera necesidad que suelen tener una demanda inelástica. Es decir, independientemente de la evolución del ciclo, su demanda suele ser bastante sólida y depende en gran parte de la competitividad de precios. Los niveles actuales del EUR -código de divisas de euros- (cerca de los mínimos de los últimos quince años) hacen que la competitividad del producto español aumente y que atraiga demanda externa. No obstante, el 'Brexit' y las guerras comerciales de Trump generan riesgos ya que podría suponer restricciones a las exportaciones españolas.

La incertidumbre también marca la agenda de los tipos de interés en Europa. ¿Cuál está siendo el comportamiento del mercado en este sentido?

-Dado que la inflación continúa por debajo del objetivo del BCE y que los riesgos para el ciclo siguen siendo significativos, parece poco probable que haya algún movimiento por parte del Banco Central. De hecho, el mercado no pone en precio una subida de tipos para la Eurozona hasta 2021. Las curvas Euribor siguen ancladas cerca de los mínimos históricos alcanzados en 2018 y difícilmente sufrirán presiones alcistas en el corto plazo. De cara al largo plazo sí que pensamos que habrá presiones alcistas, pero tendremos que esperar hasta bien entrado 2020 y los riegos a que se mantengan en niveles bajos por más tiempo son significativos.

¿De qué manera las perspectivas de crecimiento global pueden afectar positivamente en los mercados locales?

-Un entorno de crecimiento global favorable favorece la demanda de sectores/países productivos con costes de financiación bajos y tipos de cambio atractivos. Es decir, la Eurozona que ha alcanzado máximos históricos en su superávit comercial durante los últimos años, se debería ver afectada favorablemente si el entorno mejora. Para las empresas locales también será importante la recuperación dentro de la propia Eurozona ya que es uno de los mercados principales para nuestras empresas.