El Monarca renueva su colaboración con las mujeres supervivientes de cáncer de mama

Murcia Jueves, 25 julio 2019

Es el tercer año que la empresa murciana de melones colabora con el equipo Flamenco Rosa, un equipo de piragüismo de modalidad Dragon Boat formado íntegramente por mujeres que han superado un cáncer de mama. La próxima competición a la que asistirá el equipo será el Campeonato Europeo de Clubes, que tendrá lugar en Sevilla del 25 al 28 de julio.

Desde la Asociación Flamenco Rosa se difunde el mensaje de que tras superar un cáncer de mama hay 'Un Mar de Vida', frase que es precisamente la marca que utiliza El Monarca para colaborar con esta asociación mediante la venta de productos solidarios, como melones o camisetas, y que se pueden comprar en su web, www.elmonarca.es

No es la única colaboración solidaria de El Monarca, que continúa un año más con la campaña de melón y de sandía solidaria a favor de Down España, asociación de personas con síndrome de Down. Este año se ha ampliado además el catálogo de estos productos solidarios con el nuevo Orange Candy by Monarca.