«La misión principal de Andamur es hacer más cómodo, seguro y beneficioso cada viaje» El CEO de Andamur, Miguel Ángel López.

Andamur es el compañero perfecto de los conductores, tanto profesionales como particulares y empresas, que viajan por España y Europa. A ellos le ofrece un servicio integral en las más de 650 áreas de servicio, propias y asociadas, repartidas por nueve países del Viejo Continente. Desde su fundación, hace ya más de tres décadas, la empresa ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y demandas con numerosas soluciones orientadas a mejorar la vida de los transportistas.

Andamur cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Cómo describiría el camino recorrido hasta la fecha?

-Nuestra historia es de compromiso, complicidad y superación. La de una empresa que con el paso de los años se ha convertido en una gran familia formada por más de 130 profesionales, la cual comenzó en 1987 con la estación de servicio El Límite, en Huércal-Overa, donde tan solo trabajaban tres personas. Muchos han sido los hitos que han impulsado el desarrollo de Andamur. Un claro ejemplo es la construcción en 1997 del área de servicio Andamur La Junquera, la primera para camiones de este estratégico enclave para el transporte internacional, así como la creación de la primera tarjeta bancaria privada para el transporte profesional que Andamur lanzó para poder soportar el riesgo de un proyecto de tal envergadura. Y así, la empresa ha ido sumando y sumando con la idea clara de prestar un servicio integral al transportista: ofreciendo localizaciones estratégicas donde repostar, servicios innovadores que hagan el trabajo de nuestro cliente rentable y eficaz en el caso de la empresa, y más fácil y cómodo para el chófer, y todo ello con un foco claro en la calidad y la seguridad.

Recientemente han llevado a cabo un cambio de imagen en Andamur, ¿por qué?

-Con este 'restyling' de marca representamos nuestro crecimiento y evolución durante más de treinta años, sin olvidar los valores que la caracterizan desde sus orígenes. Por ello, la marca pasa de un logotipo en minúsculas a uno en mayúsculas, aunque teniendo muy en cuenta el primer diseño con el que la empresa vio la luz. Esta nueva identidad, además, refleja uno de sus principales objetivos: el estar cada vez más cerca de sus clientes. Y esto lo consigue con el lema 'Cada Viaje Importa'. Porque cada viaje es diferente, pero igualmente importante para todos nuestros clientes: la empresa de transporte, el chófer de camión, el conductor de turismo... sin olvidar a su cliente interno, sus trabajadores. Precisamente, la misión principal de Andamur es hacer más fácil, cómodo, seguro y beneficioso ese camino, ese viaje. Para el lanzamiento de su imagen corporativa, Andamur ha presentado un vídeo en el que explica el porqué del cambio y sobre todo porqué para Andamur #CadaViajeImporta.

En la actualidad dispone de más de 650 estaciones de servicio en nueve países de Europa. ¿Cómo garantiza Andamur la calidad y la atención al cliente que tanto caracterizan a la empresa?

-La red de estaciones de servicio de Andamur está compuesta por áreas de servicio propias y otras asociadas. En cuanto a las primeras, la fórmula es clara: poner al cliente en el centro de nuestro negocio, escucharlo y darle lo que necesita. Esto, aunque parece fácil u obvio, no lo es tanto, por eso hace dos años implementamos el programa de Experiencia del Cliente que hoy se sigue gestionando a través de un comité para tal efecto y que vela por la calidad del servicio prestado a nuestros clientes. En cuanto a nuestras estaciones de servicio asociadas, trabajamos con un índice de calidad de asociadas a través del cual garantizamos los estándares de calidad que toda estación de nuestra red debe cumplir.

¿Qué ofrecen estas estaciones de servicio para ser parada obligada de los profesionales del transporte?

-Uno de los principales focos de Andamur, desde su creación, es el cuidado al chófer de camión con el objetivo de que sienta a Andamur como su casa y que cuando haga su parada obligatoria sienta que puede disfrutar de su descanso. En este sentido, ofrecemos servicios como parking de seguridad, restaurante, tienda, hotel, duchas, lavandería, supermercado e incluso gimnasio en La Junquera.

Andamur es pionera en lanzar la primera 'app' que garantiza una seguridad total en el repostaje de combustible. ¿En qué consiste este innovador servicio?

-Andamur airCODE cuenta con el sistema de verificación más seguro utilizado por la banca y la administración pública. Se trata de una 'app' que permite al chófer de camión, una vez se encuentre en cualquiera de las 650 estaciones de servicio que Andamur tiene en Europa, ya sea propia o asociada, solicitar un código de verificación e inmediatamente lo recibe vía SMS solo apto para repostar en los próximos 30 minutos. Este innovador sistema funciona a través de geolocalización. Antes del repostaje, a través de verificación por SMS, la aplicación vincula un único código para una única tarjeta, una única operación, un único vehículo y un único chófer en una única estación de Andamur. Andamur airCODE garantiza la seguridad total evitando cualquier tipo de fraude en el suministro de combustible. Esta aplicación, que ya se encuentra disponible para IOS y Android, funciona de manera muy sencilla y es totalmente gratuita.

-ServiBOX es un dispositivo de peaje satelital con el que los clientes de Andamur podrán viajar por 11 países de Europa sin interrupciones ni barreras, de una manera fácil y cómoda. Además de recibir un único cargo periódico, nuestros clientes podrán gestionar y controlar sus consumos, modificar matrículas y estar al corriente de los servicios desde cualquier dispositivo móvil. ServiBOX funciona en España, Francia, Portugal, Bélgica, Italia, Austria, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Alemania; además, con la contratación de este servicio, se podrán activar o desactivar países sin coste adicional. Como novedad, ServiBOX da acceso a todas las autopistas de Alemania y países escandinavos, donde Andamur ha incrementado recientemente su red de estaciones. El dispositivo satelital ServiBOX ofrece otras grandes ventajas, como la oportunidad de disponer de 14 idiomas diferentes. De fácil instalación, ServiBOX tiene un plazo máximo de entrega de cinco días hábiles, no requiere fianza y no necesita de una configuración previa. Por el momento, la respuesta de los clientes ante este nuevo dispositivo está siendo positiva, puesto que agradecen el hecho de no llevar más de un dispositivo en sus rutas por Europa.