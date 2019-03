El mercado laboral incorpora nuevos talentos con nombre de mujer Desempeñan profesiones que son fruto de los avances tecnológicos y el mayor interés por la salud y el bienestar, generando empleo y más oportunidades BENITO MAESTRE. murcia Jueves, 7 marzo 2019, 02:55

El mercado laboral se ha reforzado con nuevas profesiones que cubren las realidades de la vida cotidiana. Son fruto de los avances tecnológicos y el mayor interés por la salud y el bienestar, que han abierto un amplio abanico de posibilidades no solo para la sociedad, sino también para los emprendedores. La Región de Murcia cuenta con perfiles novedosos orientados al trato con personas que, en breve espacio de tiempo, han cimentado su bastión, pese a que hasta hace bien poco eran trabajos más propios de la ficción. Ahora están en todo su auge e incluso tienen nombre de mujer.

La murciana Packy Sáez ha convertido un 'hobby' en una oportunidad laboral. Siempre ha tenido maña para ordenar su casa y las de su familia, y con el apoyo de su hija, que le repetía: «Si te pagaran por esto...», decidió profundizar en la materia a través de internet. En esas búsquedas encontró los cursos de formación de una emprendedora de Valencia especializada en la organización profesional, y Sáez los aprobó con nota. A día de hoy es la única organizadora profesional en la Región de Murcia que pertenece a la Asociación de Organizadores Profesionales de España (AOPE).

Este concepto lo ha popularizado la japonesa Marie Kondo, con consejos que ayudan a ordenar las viviendas para lograr un bienestar personal, porque la desorganización, dicen, pueden provocar ansiedad, trastornos de sueño o desconcentración. La gurú de la organización, que tiene en el mercado los libros 'La magia del orden' y 'La felicidad después del orden' y hasta un programa en Netflix, ha inventado el método KonMari, que consiste en romper ciertas barreras con el objetivo de vivir más feliz en un entorno más agradable. Por ejemplo, la experta recomienda qué hacer para darle el espacio que merece la llegada de un nuevo miembro a la familia o cómo deshacerse de recuerdos para superar un proceso de duelo. También enseña la manera de doblar y colocar camisetas y pantalones en los armarios para ganar espacio, cuyos trucos son los que más interés despiertan entre su marea de seguidores.

En la Región hay perfiles en auge como organizadora profesional, piloto de drones e 'influencer' de moda

Sáez ha creado la empresa Organízate con Packy hace seis meses y, aunque «los principios son duros y toca picar mucha piedra», la satisfacción de los clientes es generalizada. Para cada caso, la especialista diseña planes personalizados en los que marca las pautas para tener las viviendas y empresas tanto organizadas como ordenadas, con la intención «de que no vuelva el caos».

Como si de un soplo de aire fresco se tratara, la visita de Packy aporta tranquilidad a quienes solicitan sus servicios, mayoritariamente mujeres casadas, con hijos pequeños y que trabajan fuera del hogar. «Me llaman cuando se ven superadas», justifica.

La experta abarca todas las estancias de una vivienda, desde los dormitorios hasta las cocinas, pasando por los baños. De todas, los armarios y zapateros son los espacios que más pereza y estrés provocan, sobre todo con los cambios de ropa por temporada en los que toca armarse de tiempo, precisión y ganas. Organízate con Packy evita este proceso por 20 euros/hora.

Dicen que 'cada maestrillo tiene su librillo', y el de la murciana consta de cinco pasos: primero, sacar todos los artículos y prendas; segundo, clasificar por categorías; tercero, deshacerse del sobrante (tirar, donar o vender); cuarto, reubicar, y quinto, reasignar. «Es un sistema infalible que puede adaptarse a cualquier espacio y que si se sigue aplicando en el tiempo, el caos desaparece y no vuelve más», promete.

El resultado es «'cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa', un lema que llevamos a fuego», afirma. Para muestra, Sáez recomienda a sus clientes que si compran, por ejemplo, una camiseta, se deshagan de otra, con el propósito de «tomar conciencia de todo lo que adquirimos en exceso».

La especialista, además, se encarga de ordenar oficinas, del embalaje y desembalaje de una mudanza, y de despersonalizar la vivienda de los enseres (ropa, mobiliario y recuerdos en general) de un fallecido. «Me encanta lo que hago», repite con orgullo.

Los drones sobrevuelan con más frecuencia la geografía murciana. Los utilizan los fotógrafos para captar perspectivas impresionantes, los socorristas para ganar tiempo en labores de salvamento marítimo, los agricultores para detectar plagas y malas hierbas... e incluso los peritos para medir y valorar el terreno. Es el caso de Celia Jiménez, ingeniera agrónoma y piloto de drones, quien hace uso de esta tecnología en el gabinete pericial de la empresa OTP Ingeniería y Peritaciones.

La joven realizó hace un año el curso avanzado de la Universidad Politécnica de Cartagena para obtener la licencia oficial de piloto civil de drones (vehículos RPAS), que incluía formación teórica y de vuelo. «Al principio pensaba que no tenía destreza, pero era un miedo sin fundamento porque pilotar es como jugar a un videojuego», confiesa.

La introducción de los drones en las actividades profesionales y empresariales no solo ha ampliado la lista de negocios, sino también ha mejorado la seguridad de los trabajadores. De hecho, «permite inspeccionar la cubierta de una nave industrial sin riesgo de accidente», ejemplifica, ya que estas aeronaves proporcionan una máxima precisión en la toma de imágenes y videos, eso sí, dependiendo de la resolución de los aparatos audiovisuales.

El sector agrario, igualmente, ha dado un salto cualitativo con la incorporación de drones, puesto que complementan las labores de los agricultores con eficacia y en menor tiempo, incrementando la productividad. A pie de campo, ayudan a fumigar, adecuar el riego, reconocer la plaga que daña la cosecha, detectar la maleza y espantar a las aves.

Ángeles y Diablillos es el 'alter ego' de Ángeles Madrid, la 'blogger' y embajadora de Nueva Condomina. «Estoy orgullosa de representar al centro comercial, para mí es un trabajo superimportante», reconoce la andaluza, que se mudó a Murcia por amor hace doce años. «Me siento muy arropada aquí», asegura. Su pasión por la moda le viene de serie: «Me encanta desde siempre», incide. Tanto, que su formación ha seguido una línea paralela, estudiando Bellas Artes, Diseño Gráfico y Asesoría de Imagen. «Todo está relacionado», subraya.

Asimismo, se ha ganado a pulso el título de 'influencer' de moda más popular en la Región, con más de 39.000 seguidores en Instagram. Sus comienzos se remontan a 2011, cuando abrió el blog 'Ángeles y Diablillos' en el que cuenta sus 'looks', viajes, anécdotas y otras curiosidades. «Tengo ya una larga trayectoria que ha ido creciendo poco a poco», confiesa la experta, al tiempo que apunta que «nadie me ha regalado nada».

En todo este tiempo ha mantenido una norma irrompible: no perder su estilo. «Lo tengo clarísimo, si las marcas no encajan con mi perfil, rechazo hacer colaboraciones», explica, para a continuación lanzarse una pregunta retórica: «¿De qué me sirve que me paguen, o no, si no me siento identificada con sus productos?».