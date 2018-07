Lares Murcia y Adermur piden mayor protección para los mayores Reclaman que los servicios del SMS mejoren la calidad asistencial de los residentes de sus centros y se elimine el copago sanitario NE. MURCIA Jueves, 26 julio 2018, 00:45

Las asociaciones Lares Murcia y Adermur desarrollan en la Región una labor importante, fundamental y bonita. Ponen cara al cuarto pilar del bienestar, es decir, los Servicios Sociales. Cuenta con varios centros en los que atienden a personas mayores dependientes desde el punto de vista funcional, lo cual comprende desde aspectos físicos, psicológicos, cognitivos y los meramente sociales. El perfil de personas atendidas oscila entre 80 y 97 años, con grandes problemas para poder ser atendidas por sus familias aunque éstas quisieran, y con enormes demandas de cubrir sus necesidades básicas como la higiene, el aseo, la ayuda para comer, ir al baño, deambular, etc. Un porcentaje que oscila entre el 72% y 89% tiene algún tipo de deterioro cognitivo como demencia y alzhéimer. Cabe señalar que este perfil asistencial es muy parecido al que se da en los domicilios.

«A la hora de satisfacer sus necesidades es importante resaltar que nuestra atención es realizada por un equipo multidisciplinar de manera continuada, que siempre excede en número al ratio que dispone la normativa autonómica para estos fines, dado sobre todo a la gran dependencia nuestros residentes, sobre todo los destinatarios de plazas concertadas. Esto lo hacemos responsable y gustosamente ya que nuestro objetivo es dar una atención adecuada a los mayores sea cual fuere la patología que sufran», señalan desde la dirección de ambas instituciones.

Las residencias pertenecen exclusivamente al sector social de la atención a las personas mayores. «No somos hospitales ni centros de salud. Si bien, un amplio porcentaje de mayores que viven en estos centros tienen diversas y variadas patologías, pero esto no nos convierte en centros sanitarios. Solo somos casas grandes con muchos mayores necesitados de nuestra atención. Lo que ocurre es que de esto no tiene conocimiento la sociedad y en parte es debido a un error de concepto entre lo sanitario y lo social. La normativa que nos regula dispone acerca de la presencia de algunos profesionales sanitarios, como es el caso de los médicos y las enfermeras, pero sus funciones son de carácter exclusivamente preventivo y solo durante unas horas al día, según establece el decreto 69/2005, y nunca como función asistencial, ya que no se puede sustituir la atención sanitaria pública que los mayores tienen como derecho constitucional», sostienen.

La edad media del residente oscila entre los 80 y 97 años

Igualmente, Lares Murcia y Adermur denuncian que esta misma situación se repite con la rehabilitación, «ya que en muchas ocasiones los residentes que han sido intervenidos quirúrgicamente, ya sea por fractura de cadera o por otro motivo, no son citados por el servicio de rehabilitación, y nuestros fisioterapeutas deben asumir esta labor, por saturación de los servicios públicos de salud». Asimismo, «hay que resaltar que el hecho de que un mayor vaya a vivir a una residencia, que a todos los efectos es su nuevo domicilio, no es motivo para que se le excluya de la atención por parte del servicio público de salud, ya que son ciudadanos de pleno derecho, como los que viven en sus casas. Su médico es el que le corresponde por cupo en el centro de salud, y demás servicios. Estas personas tienen su tarjeta sanitaria como cualquier otro murciano. Lo que ocurre es que a veces estos profesionales de los servicios públicos de salud no llegan a las residencias, no sabemos muy bien los motivos, de manera que muchos mayores mueren en nuestros centros tras años de estancia sin haber visto nunca a su médico de familia y enfermera de referencia, pero siendo atendidos por nuestros pequeños equipos sanitarios por saturación del sistema público de salud, y con las enormes limitaciones que ello supone», reclaman. Y añaden: «No es de justicia social que las personas mayores que viven en las residencias de nuestra Región paguen con sus contribuciones del copago servicios médicos de primera necesidad como son el médico, enfermera o fisioterapeuta. Ya han pagado suficientemente con su trabajo durante muchísimos años».

¿Cómo puede sufragarse esta atención? «En nuestros centros existen plazas concertadas y otras que no lo son. En el caso de las plazas concertadas una parte del coste asociado a su mantenimiento es aportado por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y la otra parte por la persona mayor, en lo que conceptualmente se conoce como copago de la dependencia. En el caso de las plazas no concertadas (privadas), la aportación económica es exclusivamente por parte de los residentes. Los contratos que actualmente se tienen con el IMAS no han sido objeto de actualización económica en los diez últimos años, lo cual es un problema por nuestra parte para hacer frente a las revisiones del convenio colectivo y las retribuciones de nuestros trabajadores, así como al incremento de bienes y suministros que anualmente se actualizan por el IPC», aseguran.

Aun así, el copago se percibe de distinta forma en función de si la residencia es pública o privada. «Las personas que viven en las residencias de nuestras asociaciones, por lo general, tienen unos 106 euros aproximadamente para sus gastos. El problema es que esta cantidad es mensual, habiéndoseles incluido las pagas extraordinarias. Con este dinero, además, deben hacer frente al copago farmacéutico, y pagar el material sanitario y los medicamentos que en su día se excluyó del catálogo de los que eran reembolsables. También deben hacer frente a otros gastos pequeños pero numerosos, como la compra de ropa o enseres particulares. En estos casos, por nuestras organizaciones suelen asumirse estos gastos, generosamente pero con mucho esfuerzo», sostienen.

Sin embargo, «esta situación de precariedad no la sufren los mayores que viven en algunas residencias del IMAS, ya que desde hace tiempo no se les aplica el copago farmacéutico; ellos no deben pagar, no sabemos muy bien por qué, mientras que los mayores en domicilios y los que lo hacen en residencias si deben hacerlo por ley. Entendemos que esta situación debería de extenderse a todas las personas mayores de la Región, ya que ello les aliviaría su precaria situación económica», manifiestan desde la dirección de Lares Murcia y Adermur.

Con todo, ambas entidades han solicitado reunirse con el presidente regional, Fernando López Miras, para expresarle la situación por la que atraviesa el sector.