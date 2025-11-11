Keinzo Interiores, ganador del premio al Mejor Diseño Interior Residencial de España 2025

N. E. Murcia Martes, 11 de noviembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El estudio murciano Keinzo Interiores ha sido galardonado con el premio al Mejor Diseño Interior Residencial de España 2025 en los prestigiosos International Property Awards, uno de los certámenes más reconocidos a nivel internacional en el ámbito del diseño y la arquitectura. El reconocimiento ha sido otorgado por su proyecto 'Platería', una vivienda única situada en el corazón de Murcia que se ha convertido en un auténtico icono del interiorismo de lujo en nuestro país.

Ubicada en una emblemática calle del centro histórico murciano, esta vivienda sorprende desde el primer instante por su sofisticación, amplitud y diseño exclusivo. Con más de 400 metros cuadrados entre espacios interiores y exteriores, techos de tres metros de altura y una distribución completamente transformada, el proyecto destaca por haber conseguido una atmósfera lujosa, ecléctica y atemporal, donde cada detalle ha sido cuidado al máximo.

«Es un proyecto que encarna la esencia de Keinzo Interiores: diseño a medida, lujo silencioso y una atención al detalle minuciosa y refinada. Apostamos por crear espacios únicos, pensados como trajes de alta costura para quienes valoran lo excepcional. No hacemos interiorismo en serie, sino atmósferas a medida con carácter, elegancia y personalidad propia», afirma Cristina Carrilero, fundadora y directora del estudio, quien recibió el prestigioso galardón en los International Property Awards en una ceremonia celebrada en Londres.

Pieza icónica

El proyecto 'Platería' ha sido concebido como una pieza icónica del interiorismo residencial. Cada elección –desde los materiales nobles hasta el mobiliario a medida, pasando por la iluminación y la distribución– ha sido pensada para ofrecer una experiencia sensorial única. Un hogar exclusivo que refleja el estilo de vida de sus propietarios y que, según el jurado internacional, destaca por su «excepcional nivel de diseño, creatividad y ejecución».

Con este reconocimiento, Keinzo Interiores se consolida como un referente del interiorismo de alto nivel en España, llevando el nombre de Murcia a lo más alto del panorama internacional del diseño.

