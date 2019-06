Ifepa se suma un año más a la celebración del Global Exhibitions Day Vista exterior de las instalaciones de Ifepa. If. NE. murcia Jueves, 6 junio 2019, 01:30

A propuesta de la UFI, The Global Association of the Exhibition Industry, la principal asociación mundial del sector, se celebraba ayer miércoles, por cuarto año consecutivo, el Global Exhibitions Day (GED) o Día Internacional de las Ferias, con la participación de entidades de más de 85 países, entre ellas el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa), miembro de la junta directiva de AFE, en la persona de su director, Antonio Miras.

La Asociación de Ferias Españolas es miembro de la UFI, al igual que otras 57 asociaciones nacionales y regionales, totalizando más de 750 miembros, entre organizadores, recintos feriales y partners del sector.

Como ocurre con otras celebraciones similares, el Global Exhibitions Day pretende fomentar el conocimiento y difusión de la relevancia de la actividad ferial, de sus efectos y repercusión económica y social. De hecho, los mensajes clave elegidos para 2019 han sido 'Las ferias son una gran industria global'; 'son una eficaz y sostenible forma de hacer negocios'; 'pueden contribuir a un mundo sostenible' y 'ofrece diferentes oportunidades laborales'.

La propia UFI ha publicado las estimaciones obtenidas en un estudio reciente de Oxford Economics, que presenta las siguientes cifras globales: ferias (32.000 anualmente); expositores (4,5 millones); visitantes (303 millones); producción total del sector en ventas (275.000 millones de euros); gastos de expositores y visitantes (116.000 millones de euros); PIB (167.000 millones de euros); recintos feriales (1.217); empleos directos e indirectos (3,2 millones).

Las ferias comerciales representan globalmente más producción que otros grandes sectores como podrían ser la máquina-herramienta o el equipamiento médico y quirúrgico. El PIB generado por la industria ferial globalmente la situaría como la economía número 56, por encima de países como Hungría, Kuwait, Sri Lanka, Marruecos o Ecuador.

El mercado ferial español viene registrando un crecimiento sostenido en sus principales parámetros en los últimos años, y estas son algunas de las cifras más relevantes: ferias (600 anualmente); expositores (60.000); visitantes (8 millones); recintos feriales (45); superficie total cubierta (1,5 millones de m2); impacto económico (5.000 millones de euros).

Ifepa guarda una posición ejemplar a nivel nacional, gracias a su gran poder de convocatoria, y una alta participación de expositores en sus diferentes eventos. De esta forma, se ha consolidado como el punto de encuentro empresarial del sureste español, y escaparate de las últimas novedades para los profesionales de los diferentes sectores.

En la actuadlidad, Ifepa promueve y fomenta las relaciones comerciales entre múltiples sectores económicos, constituyendo una herramienta comercial de primer orden, y dando cabida a certámenes tan prestigiosos como Fame Innowa-Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, la feria más antigua y emblemática de la Institución y madre de todas; Equimur-Salón Internacional de Caballos de Razas Puras ; Exposición Internacional Canina; Desembalaje de Antigüedades; Boda&Celebraciones y Mobiliario &Decoración; Salón de la Automoción e Industrias Afines; Winter Freak-Salón de la Cultura Alternativa de la Región de Murcia y el Salón Vehículo de Ocasión, entre otros.