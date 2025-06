HORTIFruit: Un escaparate ideal del potencial murciano

If.

El pasado 4 de junio se celebraba el Día Internacional de las Ferias, una iniciativa global que busca destacar el papel crucial de estos eventos en el desarrollo económico y la dinamización de diversos sectores. La Asociación de Ferias Españolas (AFE), en colaboración con la UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), lidera esta conmemoración en España, enfatizando el lema de este año: 'Las ferias liberan el potencial de los sectores económicos'.

Este slogan subraya la capacidad de las ferias para conectar a profesionales, impulsar negocios, fomentar la innovación y, en definitiva, actuar como catalizadores del crecimiento. Son plataformas donde se gestan oportunidades, se fortalecen redes comerciales y se visibiliza el valor de cada industria.

Un claro ejemplo de cómo las ferias liberan el potencial económico lo encontramos en eventos como HORTIFruit-Feria Internacional Agrícola, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en Ifepa-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia.

Con más de 200 empresas expositoras y 27.000 m2 de exposición, HORTIFruit congregará a productores y comercializadores, empresas de tecnología y digitalización, centros de investigación y universidades, fabricantes y proveedores. De forma paralela, los expositores y asistentes accederán a un programa de charlas, que abarcarán temas de actualidad y brindarán herramientas útiles para sus negocios.

HORTIFruit responde a la necesidad de ofrecer un espacio más especializado, con una mayor proyección global y centrado en los desafíos actuales del sector. La Región de Murcia como referente en agricultura, necesitaba una feria capaz de posicionarse a nivel internacional, y HORTIfruit ocupará ese lugar.

Esta cita destaca la relevancia de la Región como una potencia productora y exportadora de frutas y verduras. Murcia, siendo una región eminentemente agrícola, encuentra en ferias como HORTIFruit el escaparate ideal para mostrar su producción de alta calidad, establecer contactos comerciales a nivel global y consolidar su posición en el mercado internacional

Las ferias no solo son un punto de encuentro sino también un motor para la especialización, la sostenibilidad y la competitividad de sectores clave como el agrícola, demostrando que su impacto trasciende los días del evento, para generar beneficios a largo plazo.

