HortiFruit 2025 pone el foco en la eficiencia, la sostenibilidad y el talento agrícola

El programa de la feria, que se celebra del 20 al 22 de noviembre en Ifepa Torre Pacheco, incluye ponencias, charlas de expositores, la entrega de los Premios de Innovación Tecnológica y reconocimientos

Hortifruit se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro del sector hortofrutícola nacional.

La Feria Internacional Agrícola HortiFruit 2025 arranca mañana jueves en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Ifepa, Torre Pacheco (Murcia), y se desarrollará hasta el sábado, 22 de noviembre, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector hortofrutícola nacional. Su programación combina en esta edición jornadas técnicas, presentaciones de empresas y un espacio de convivencia para agricultores, técnicos y profesionales de toda la cadena agroalimentaria. Durante tres jornadas, HortiFruit 2025 ofrecerá 30.000 m² de superficie expositiva con la participación de más de 200 empresas líderes. Los asistentes podrán descubrir las últimas soluciones en digitalización agrícola, biotecnología, maquinaria avanzada, insumos sostenibles y nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

Mañana, jueves 20 de noviembre, se inaugurará oficialmente la feria con el ciclo 'Conferencias & Coffee-HortiFruit 2025', donde investigadores y especialistas analizarán los principales retos del campo en torno a la sostenibilidad, la eficiencia hídrica y la innovación tecnológica. Entre las ponencias destacan temas como la automatización y control en agrovoltaica, la microbiología aplicada al suelo, la recuperación y reutilización del agua en regadíos o las nuevas variedades de cítricos pigmentados como modelo de valor añadido.

Por la tarde, la feria dará paso a las Charlas de Expositores, un espacio práctico en el que las empresas participantes mostrarán las soluciones más avanzadas para el agricultor: desde la eficiencia energética en instalaciones agrícolas, hasta el injerto inteligente Plantvoice o las nuevas herramientas digitales para la gestión del Cuaderno de Campo.

El viernes 21, la jornada girará en torno a la digitalización y la sostenibilidad. Se abordará la aplicación real de la inteligencia artificial en agricultura, la medición de nitratos en tiempo real y los cambios normativos que afectan al registro electrónico agrícola. Las charlas vespertinas profundizarán en el control biológico de plagas, las soluciones frente a la sequía y el papel del biochar y la materia orgánica para aumentar la eficiencia de los cultivos.

También tendrá lugar una sesión denominada Semillero HortiFruit que estará dirigido a alumnos o recién graduados en alguna especialidad agrícola en la que se les explicarán las salidas profesionales, cómo redactar un currículum vitae o los retos de su profesión en la era de la digitalización que sea de información de interés para estos jóvenes futuros profesionales del sector.

La feria culminará el sábado 22 con el 'Día del Agricultor', una jornada festiva y participativa que incluye actuaciones musicales, sorteos y una gran paella de hermandad. Durante este acto se entregarán varios reconocimientos que premian la vocación, la constancia y la pasión de quienes dedican su vida al campo.

En HortiFruit también cuenta con un concurso de innovación entre todos las empresas expositoras que reconoce los proyectos más destacados del sector agroalimentario que apuestan por la sostenibilidad, la digitalización y la mejora tecnológica. Un jurado de expertos valorará las candidaturas y se entregará el primer día de la Feria.

