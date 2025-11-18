La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Horizonte Águilas' para el Hospital Virgen del Alcázar

Lorca

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:56

El Hospital Virgen del Alcázar ha sido distinguido con el Premio Horizonte Águilas en el marco de la IV Gala de la Economía Aguileña, un reconocimiento que pone en valor la apuesta decidida y el compromiso de la dirección del centro sanitario con el desarrollo económico y social del municipio de Águilas y de toda la comarca.

El jurado del certamen, organizado por ACIA (Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas) y Hosteaguilas (Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas), acordó por unanimidad conceder este galardón al Hospital Virgen del Alcázar por su contribución al fortalecimiento del tejido empresarial local y regional, así como por su papel clave en la mejora de los servicios sanitarios y la generación de empleo de calidad en la zona.

