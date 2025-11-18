Hexa-Cover, una cubierta flotante que preserva la calidad del agua, controla la evaporación y la proliferación de algas

S. Triguero Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 21:05 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

Innovación y compromiso de calidad se dan la mano en Hexa-Cover, que acude a Hortifruit para promocionar su producto estrella, la cubierta flotante Hexa-Cover®, una solución eficaz y duradera para cubrir prácticamente todo tipo de líquidos que preserva la calidad del agua al controlar la evaporación y la proliferación de algas.

Formado por hexágonos de polipropileno 100% reciclado y reciclable, su diseño único y patentado garantiza su distribución automática, rápida y uniforme en toda la superficie. Así cubre hasta el 99% de la superficie del líquido.

Además, Hexa-Cover® se distingue por tener bordes especialmente diseñados para que se unan entre sí. Este diseño hace que se ajuste, por la acción del viento y por propia inercia, para formar automáticamente una cubierta continua.

Los clientes también valoran positivamente su fácil instalación, pues los hexágonos se colocan automáticamente y de forma uniforme al arrojarlos al agua. Ni siquiera hace falta alterar la construcción.

Hexa-Cover® se convierte así en una instalación idónea para ser utilizada en agua de riego y agua regenerada, en purines, lixiviados y químicos para controlar la evaporación, la proliferación de algas y/o microorganismos, malos olores y emisiones.

Hexa-Cover tiene previsto presentar en Hortifruit su cubierta flotante en dos tamaños. El objetivo es potenciar su promoción para hacer este producto más conocido y reconocible, mostrar sus importantes beneficios para distintos sectores, su durabilidad (tiene una vida útil esperada de más de 25 años y una garantía de 10 años) y la facilidad de uso a la hora de evitar la evaporación de agua y la proliferación de algas, así como su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad a la hora de evitar las emisiones de amoníaco y evitar los malos olores propios de los purines o lixiviados.

Hexa-Cover® cubierta flotante con su diseño único es una solución probada y aprobada en muchos países. Por poner un ejemplo, en Western Australia, el gobierno lo usa como herramienta para aliviar las consecuencias de la sequía y asegurar el abastecimiento de agua de riego y potable.

Producido en Dinamarca, Hexa-Cover® es un producto idóneo para agricultores y regantes (agua de riego y agua regenerada), sector ganadero (purines y depósitos de agua), compañías de suministro y abastecimiento de agua, sector industrial (aguas industriales), sector químico (productos químicos).

El distribuidor de Hexa-Cover en España es Molgaard Consult. Su responsable, Anja Molgaard, estará en Hortifruit. e-mail: info@hexa-cover.es Teléfono: 683 445 985.

Temas

Economía en la Región