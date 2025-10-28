Grow Meeting de Alcalink para poner en valor la excelencia en el ámbito del crecimiento digital

El evento contó con expertos del calibre de SeQura, Motive y Oct8ne, TrustedShops y Store Commander, y el caso de éxito de PC Componentes

NE. Murcia Martes, 28 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

Alcalink, la agencia de Marketing 360º y PrestaShop nº1, organizó con gran éxito la segunda edición del 'Growth Meeting' en Murcia, evento que se consolida como punto de encuentro esencial para el ecosistema 'e-commerce' de la Región.

El Hotel Barceló Siete Coronas acogió la jornada, que se centró en ofrecer una visión pragmática y accionable sobre cómo superar los obstáculos del crecimiento, optimizar la logística y perfeccionar la experiencia de usuario y pago. El programa destacó por la participación de ponentes de primer nivel y partners estratégicos del sector.

El evento abrió con la bienvenida de Celia Sánchez de Alcalink, que dio paso a un programa dirigido a abordar las palancas clave del eCommerce moderno. La propia Celia Sánchez fue la encargada de entrevistar a Jordi Codina de PC Componentes, referente nacional en tecnología, en uno de los momentos más esperados del encuentro. Bajo el título 'Recorrido por el éxito digital de PcComponentes: la logística como piedra angular', se puso de relieve su servicio de fulfillment en una cadena de suministro eficiente y estratégica, vital para la satisfacción del cliente y la escalabilidad del negocio.

La experiencia del cliente continuó siendo el foco principal con las intervenciones de los partners: SeQura (Anna Poll exploró cómo optimizar la conversión y la tasa de abandono del carrito ofreciendo soluciones de pago innovadoras y seguras); Motive.co (Alba Casado ofreció soluciones prácticas para identificar y resolver puntos de fricción que afectan a la conversión desde el proceso de búsqueda); Fede Edvard de 0ct8ne y Daniel García de Intex (grupo Colorbaby) demostraron cómo la herramienta logró multiplicar por sesi la capacidad de atención al cliente de su tienda online.

A media mañana, el Brunch Networking ofreció un espacio distendido y muy valorado para el intercambio de ideas y la generación de sinergias entre los más de 100 líderes empresariales presentes.

Con el objetivo de poner al merchant en el centro, Alcalink aportó mucho valor con mesas redondas de alto nivel y la visión de otros eCommerces: Ángel García, director de Marketing de Alcalink y Mario Serrano, CEO de Carbon4us, compartieron su estrategia de 'Marketing y Corazón'. Además, la mesa redonda Marketplace contó con ponentes de Tutete (Juanma Carrillo) y CosmeFlash (David Prieto),moderada por Luis Palazón, y la de B2C con casos de éxito como Luna Calzados (David Sánchez), Mildot (Carlos Muñoz) y Ataa Cars (María Escámez), moderada por Javier Bocanegra.

El evento dejó un excelente sabor de boca y la promesa de una tercera edición que seguirá impulsando el debate y la excelencia en el ámbito del crecimiento digital.

Alcalink es una agencia especializada en servicios de marketing digital y desarrollo de negocio a empresas y eCommerce con ambición de crecimiento.

Temas

Economía en la Región