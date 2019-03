Mr. Gold Plus se consolida como marca de referencia en la compraventa de oro El oro es uno de los metales más cotizados. Mr. Gold Plus La compañía, que tiene seis tiendas en la Región, permite vender oro, plata, platino, diamantes y relojes de primeras marcas EFQ. murcia Jueves, 21 marzo 2019, 00:53

El oro es un metal precioso que nunca pasa de moda. En anillos, pendientes o collares, su brillo y su pureza, dependiendo de sus kilates, siempre saltan a la luz. El valor del oro, que suele mantenerse al alza, ha permitido a muchas personas conseguir unos euros extra gracias a la venta de todo tipo de joyas en empresas de confianza como Mr. Gold Plus. La compañía, fundada en 1989, era inicial mente una empresa familiar centrada en la reparación y la fabricación de joyas hasta que decidieron dar el salto a la compraventa de metales en 2009 en La Coruña, donde abrieron su primera tienda. En la Región, Mr. Gold se instaló en 2004 y actualmente posee seis tiendas localizadas en Murcia, Cartagena, Lorca, San Javier y Águilas.

Como parte de su política de crecimiento y expansión, la empresa no solo trabaja en sus sedes físicas, sino que está también presente en las citas del sector más importantes, como Expofranquicias, una feria que se celebrará en Ifema del 4 al 6 de abril y en la que Mr.Gold Plus tendrá estand propio. Además, está abriendo nuevas líneas de negocio como la venta de oro de inversión, que está cada vez más en auge a través de su red de tiendas físicas y su web 'www.oroexpress.es'.

La fiabilidad y la seguridad son las dos cualidades que más definen a este negocio. Las balanzas de todas sus tiendas están homologadas por la Consejería de Industria. Además, la presencia de tasadores especializados permite que el dinero recibido por los objetos llevados siempre esté en base al precio del oro real, que se establece en función del impuesto por Londres, sede mundial del mercado físico de este material a nivel mundial. «Nuestra empresa se rige por Londres porque es el que lo regula a nivel mundial. Este sistema permite que el dinero ofrecido por los artículos llevados siempre se ajuste al precio real de mercado, aportando así dosis de confianza y seguridad al cliente», apuntan desde la dirección. Aunque el oro es el metal más demandado, la empresa también permite vender otro tipo de materiales como plata, platino, diamantes y relojes de primeras marcas.

Para poder asegurar la fiabilidad de la pieza, Mr. Gold Plus tiene una política muy estricta en la que, además de un kilatage mínimo de la pieza (nueve kilates), todos los objetos recibidos deben seguir unos parámetros que regulen la compra de metales.

En primer lugar el vendedor tiene que ser el propietario de las joyas, ser mayor de edad y entregar su documento nacional de identidad o pasaporte para proceder a la venta del artículo. Además, tienen que ser joyas identificables y no pueden estar machacadas o fundidas. Por último, la empresa lleva un registro estricto con las compras realizadas para que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan revisarlos. Además Mr. Gold Plus está obligado a la custodia de las joyas al menos 15 días antes de ser vendidas. «El objetivo de todas estas normas es la seguridad tanto nuestra como del cliente. Gracias a estas cosas podemos mantener la confianza con ellos», señalan. Como novedad, este año Mr. Gold Plus ha decidido apostar por la venta de joyas, tanto de oro como de plata a precios muy especiales, ampliando así su línea de negocio. Además, la empresa ha sido nombrada como distribuidor oficial de la Sociedad Española de Metales Preciosos para la venta de lingotes de inversión. Este año, la empresa pretende continuar con sus seis tiendas y mantener así su oferta en toda la Región para permitir que cada vez más personas puedan poder vender sus joyas en empresas de confianza.